Vận chuyển thuốc lá lậu kiếm lời, lĩnh án 6 năm tù giam

Với hành vi vận chuyển 60 thùng thuốc lá nhập lậu, Trương Ánh Dương (SN 1974, trú TP. Đông Hà, Quảng Trị) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 6 năm tù giam.

Trương Ánh Dương tại phiên xử sơ thẩm sáng 19/1.

Theo cáo trạng, Trương Ánh Dương là lái xe tải vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị. Ngày 25/4/2021, Dương nhận được lời đề nghị chở 60 thùng thuốc lá không hóa đơn, chứng từ từ TP. Đông Hà (Quảng Trị) ra Hà Nội với tiền công 7 triệu đồng. Dù biết rõ đó là thuốc lá nhập lậu, Nhà nước cấm kinh doanh, vận chuyển nhưng Dương vẫn đồng ý.

Gần 5h ngày 26/4/2021, Dương điều khiển xe tải mang BKS 29C-084.54 đến địa điểm đã hẹn (phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) để nhận hàng, vận chuyển ra Hà Nội.

Khoảng 10h 30 phút, khi Dương điều khiển xe đến Km 488, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thì bị Công an Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do lo sợ bị phát hiện nên trong lúc lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, Dương đã bỏ trốn về Quảng Trị.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ánh Dương về tội “Vận chuyển hàng cấm” nhưng do Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 8/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã.

Ngày 16/10/2021, Trương Ánh Dương bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Được biết, Trương Ánh Dương từng bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” vào năm 2016.

Tại phiên tòa sán nay, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trương Ánh Dương mức án 6 năm tù giam, đồng thời phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng về tội danh nói trên.

Thùy Dương