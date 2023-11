Vi phạm nồng độ cồn, 1 tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp trên địa bàn huyện Can Lộc do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, vào hồi 21h24’ ngày 15/10/2023, tại Km 12+300, đường ĐT 548 thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tổ tuần tra kiểm soát giao thông - Công an huyện Can Lộc ra hiệu lệnh cho xe ô tô mang BKS 38A - 471.04 do anh Đ.P.L (SN 1972, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hơi thở của tài xế L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,657 miligam/1 lít khí thở). Tổ công tác sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trên.

Căn cứ văn bản đề nghị của UBND huyện Can Lộc và quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.P.L số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng theo quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 và Điều 81, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

L.C