Xét xử nhóm buôn bán, tàng trữ pháo ở Can Lộc

Chuẩn bị giao 2 băng pháo và 5 quả pháo cỡ lớn cho khách thì Nguyễn Sỹ Đức (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.