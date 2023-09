550 học sinh Hương Sơn được trang bị kiến thức pháp luật

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền với trên 1.400 học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn và ký cam kết phòng chống vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo an ninh trật tư, trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống bạo lực học đường. Ngoài ra, tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho 250 người dân tại xã Tân Mỹ Hà, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tình hình tội phạm xẩy ra trên địa bàn.