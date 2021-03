Công an Hà Tĩnh thức xuyên đêm làm thẻ căn cước cho công dân

Để hoàn thành kịp tiến độ, lực lượng công an các địa phương ở Hà Tĩnh phải đến tận thôn, xóm, tăng ca làm việc xuyên đêm giúp người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD).

Khoảng 19h30" tối 13/3, khu vực cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện Lộc Hà có hàng chục người dân đến chờ làm thủ tục cấp mới, đổi sang mẫu căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Tại đây, lực lượng Công an bố trí 2 khu vực, mỗi khu vực có một máy lấy dấu vân tay và dây chuyền máy tính, máy in, máy ảnh... luôn hoạt động hết công suất.

Theo trình tự, thủ tục cấp đổi CCCD mới khá đơn giản, người dân chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Sau đó, cán bộ sắp xếp số thứ tự, lấy thông tin và chờ lăn tay, chụp ảnh và kiểm tra, xác minh lại các thông tin hồ sơ.

Dù trình tự đơn giản, nhanh nhưng vì số lượng hồ sơ cần thực hiện quá lớn và nhiều người dân vì bận công việc không đủ thời gian nên lực lượng công an huyện Lộc Hà đã tăng ca, làm thêm vào cả ban đêm.

Theo đánh giá của người dân, việc làm cả ban đêm đã tạo thuận lợi rất lớn cho Nhân dân. Lực lượng công an cũng hướng dẫn tận tình, chu đáo nên hồ sơ được giải quyết nhanh chóng.

Ông Trần Minh Long (thôn Long Hải, xã Thạch Kim) chia sẻ, do công việc bận rộn nên tối nay tôi tranh thủ cùng vợ và con đến để làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Với thủ tục gọn và máy móc hiện đại, chỉ sau khoảng mươi phút, hồ sơ của chúng tôi đã được giải quyết xong.

Thiếu tá Hồ Văn Kiên - Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính, Công an huyện Lộc Hà cho hay, để kịp tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng và phải làm việc không kể ngày, đêm. Phấn khởi là người dân cũng rất nhiệt tình ủng hộ, đồng hành với chủ trương này. Có những lúc, người dân chờ đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng để làm hồ sơ. Với tinh thần đó, đến nay, chúng tôi đã đạt hàng nghìn hồ sơ cấp CCCD, phấn đầu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành trên 78.000 hồ sơ.

Huyện Cẩm Xuyên có số lượng hồ sơ nhiều nhất tỉnh với khoảng 150.000 thẻ CCCD. Những ngày này, công an huyện phải căng mình để hoàn thành kế hoạch được giao.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngoài lực lượng công an hành chính, Cẩm Xuyên còn huy động công an địa phương và các đội nghiệp khác để hỗ trợ, chia thành nhiều ca trong ngày để làm hồ sơ cho công dân...

"Đặc biệt, để tạo thuận lợi tối đa cho Nhân dân, Công an Cẩm xuyên thành lập các tổ lưu động, về đến từng thôn để làm hồ sơ. Tại các đơn vị, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương để có sự phân công hợp lý thời gian cho từng đối tượng công dân. Riêng ban đêm, chúng tôi không quy định giờ nghỉ mà làm đến khi hết công việc, có khi phải đến 2,3 giờ sáng. Nhờ vậy, hiệu quả được đảm bảo tối đa. Hiện tại, chúng tôi đang phấn đấu mỗi ngày sẽ hoàn thành khoảng 300 bộ hồ sơ" - Thượng tá Phan Ngọc Tố cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình (người ngoài cùng bên trái) đến điểm lưu động tại xã Cẩm Trung động viên lực lượng công an và bà con nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

Khoảng 21 giờ ngày 13/3, hàng chục người dân thôn Quyết Tiến, xã Cẩm Trung có mặt tại Nhà văn hoá thôn để chờ làm thủ tục cấp căn cước. Mặc dù đêm tối, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt làm hồ sơ. Việc đeo khẩu trang phòng, chống covid-19 được thực hiện đảm bảo.

Bà Võ Thị Liệu (thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung) phấn khởi nói, là địa bàn xa, nhiều người dân nhưng chúng tôi rất vui khi các chú công an về đến tận thôn để hỗ trợ chúng tôi làm thẻ căn cước. Thủ tục cũng nhanh gọn và được hướng dẫn nhiệt tình nên thời gian làm rất nhanh.

Khoảng 23 giờ đêm, đèn điện nhà văn hoá thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung vẫn sáng. Cả lực lượng công an và người dân vẫn hăng say hoạt động hết công suất để kịp tiến độ cấp thẻ căn cước. Chỉ tiêu 300 thẻ căn cước trong ngày cũng đã gần đạt, nhưng với tinh thần phục vụ, lực lượng công an xác định, còn người dân chưa được cấp thẻ thì chưa nghỉ. Và, sáng sớm ngày mai, họ lại tiếp tục nhiệm vụ...

Anh Tấn - Dương Chiến