Đánh người khác chấn thương sọ não, 1 đối tượng ở Hương Sơn bị khởi tố

Nghi ngờ ông Nguyễn Thái Hiệp bắn đàn bò của mình nên Nguyễn Văn Huân (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đánh ông Hiệp bị chấn thương sọ não.

Đối tượng Nguyễn Văn Huân tại cơ quan điều tra.

Chiều 12/12/2022, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19/9/2022, ông Nguyễn Thái Hiệp (SN 1953, trú tại thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đi vào rừng sản xuất của mình tại khu vực đồi Hố Du ở cùng thôn để kiểm tra.

Đến nơi thấy đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Chương (trú tại thôn 5, xã Sơn Giang) đang ăn cây keo của gia đình mình nên ông Hiệp lấy pháo bi nổ đuổi đàn bò.

Lúc này, Nguyễn Văn Huân (con trai của ông Chương) đang ở trang trại gần đó nghe tiếng nổ nên chạy vào kiểm tra.

Do nghi ngờ ông Hiệp bắn đàn bò của mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và lao vào đánh nhau. Huân dùng đá đánh vào đầu làm ông Hiệp bị chấn thương sọ não phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với ông Hiệp tại thời điểm giám định là 34%.

Tại Cơ quan CSĐT, bị can Huân đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: Khởi tố đối tượng đánh trọng thương người cùng thôn ở Hương Sơn Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1979, trú tại thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản ở Hương Sơn Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Công Thắng (SN 1991, trú tại thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Ánh Dương