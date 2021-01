Hà Tĩnh: Giả danh công an lừa nhân viên giao hàng để “chôm” pháo

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Chu Đại Nghĩa (SN 2000, trú tại thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián) về hành vi giả danh công an để lừa đảo.

Chu Đại Nghĩa viết tường trình tại Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 11/1/2021, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Lê Văn Thành (SN 1975, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Xuân An - nhân viên Công ty chuyển phát nhanh Chi nhánh huyện Nghi Xuân) với nội dung: Chiều ngày 10/1/2021, trong quá trình giao hàng tại xã Cương Gián thì bị 1 nam thanh niên tự xưng là “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt gói hàng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra, đến 17 giờ cùng ngày đã làm rõ đối tượng Chu Đại Nghĩa là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, trước đó sử dụng tài khoản mạng Facebook cá nhân đặt mua 2 gói pháo bi, có khối lượng khoảng 0,6kg với giá 1.340.000 đồng của một tài khoản không rõ địa chỉ trên mạng.

Đến chiều 10/1/2021, nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh (Anh Thành) liên hệ với Nghĩa để giao hàng. Theo quy định, giá trị hàng hóa trên 1 triệu đồng thì phải mở kiểm tra trước khi giao hàng nên anh Thành cùng với Nghĩa đã mở ra để kiểm tra thì thấy bên trong là 2 gói pháo bi nên anh Thành không giao hàng nữa.

Chu Đại nghĩa cùng tang vật tại Công an huyện Nghi Xuân.

Theo lời khai tại cơ quan Công an, lúc này, Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo nên tự xưng là “công an mật” để thu giữ số pháo trên và yêu cầu anh Thành về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Khi đi đến trụ sở UBND xã Xuân Mỹ, Nghĩa yêu cầu anh Thành chờ bên ngoài để vào giải quyết một số việc rồi bỏ trốn và mang số pháo trên về nhà cất giấu. Qua lời khai của đối tượng phù hợp với trình báo của bị hại, Công an huyện Nghi Xuân đủ căn cứ xác định Chu Đại Nghĩa là đối tượng gây ra vụ việc.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã thu giữ số pháo trên và đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Hoài Nam