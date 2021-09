Hương Khê tiếp tục khởi tố các đối tượng vụ án đánh bạc trong rừng cao su

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng trong vụ án đánh bạc xảy ra ngày 3/9 tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trong rừng cao su ở Hương Khê Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “đánh bạc”.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu được tại hiện trường.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với: Lê Hữu Quyết (SN 1982); Trần Quốc Cường (SN 1978); Nguyễn Văn Điệp (SN 1992) đều trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê về tội “Tổ chức đánh bạc” và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1983 trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 3/9, Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” tại khu vực trồng cao su ở khoảnh 3, tiểu khu 208, thuộc địa bàn xã Hương Thủy.

Tang vật thu giữ gồm: 24.360.000 đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 12 điện thoại di động các loại và 9 chiếc xe máy.

Các đối tượng đánh bạc trong rừng cao su.

Ngày 8/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” đối với Cao Thị Nguyên (SN 1975, trú thị trấn Hương Khê); Lê Hữu Quyết (SN 1982), Trần Quốc Cường (SN 1978), Nguyễn Văn Điệp (SN 1992), Hán Duy Hùng (SN 1969) đều trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê; Nguyễn Thị Thắm (SN 1988) và Trịnh Thị Tình (SN 1980) cùng trú xã Hương Long, huyện Hương Khê; Phan Ngọc Tường (SN 1988, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê); Phan Thị Nga (SN 1988) và Nguyễn Thị Xanh (SN 1965) cùng trú huyện Vũ Quang và Lê Thị Thu Hà (SN 1980, trú tại Đức Lạng, Đức Thọ).

Thời điểm lực lượng công an vây bắt, lợi dụng địa hình đồi núi, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua vận động, đến nay tất cả các đối tượng tham gia đánh bạc trong vụ án trên đã tự nguyện lên cơ quan công an đầu thú.

Phương tiện thu giữ được tại hiện trường vụ đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê cũng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” đối với: Nguyễn Thị Loan (SN 1980, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Cao Xuân Thảo (SN 1973), Lê Quốc Tuyến (SN 1990), Nguyễn Quang Trường (SN 1986) cùng trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê; Nguyễn Thị Giang (SN 1974, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trúc Linh