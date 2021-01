Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn trả lãi khủng

Sau 3 ngày tiếp cận, làm quen và nói với anh Nguyễn Bá Tài (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc chung nhau đầu tư sẽ sinh lợi lớn, Trần Văn Thái đã dùng thủ đoạn trả lãi khủng để anh Tài sập bẫy.

Chiều 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thái (SN 1997, trú xóm 6, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Thái.

Trước đó, ngày 6/1, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Nguyễn Bá Tài (SN 1979, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An) với nội dung: Đêm 24/12/2020, có 1 nam thanh niên làm quen và nói có thể giúp anh Tài kiếm tiền qua mạng Internet. Tin lời, từ ngày 29/12 - 31/12/2020, anh Tài đã 6 lần chuyển tổng số tiền 61 triệu đồng vào các tài khoản của nhiều người khác nhau. Sau đó, anh Tài không liên lạc được với nam thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án truy tìm đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng xác định được Trần Văn Thái (SN 1997, trú tại xóm 6, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là thủ phạm.

Quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn do Thái thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, thay số điện thoại liên lạc nhằm che giấu tung tích.

Đến ngày 12/1/2021, các trinh sát phát hiện, bắt giữ Trần Văn Thái khi đối tượng đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Trần Văn Thái tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau 3 ngày tiếp cận, làm quen và nói với anh Tài việc chung nhau đầu tư sẽ sinh lợi lớn, Thái dùng thủ đoạn trả lãi “khủng” khiến anh này sập bẫy. Cụ thể, khi anh Tài chuyển cho Thái 10 triệu đồng; Thái đã chuyển lại vào tài khoản ông này 11 triệu đồng. Lần thứ 2, anh Tài chuyển thêm 10 triệu nữa và được Thái trả thêm 1 triệu tiền lãi. Sau 2 ngày, anh Tài đã thu lợi từ Thái 2 triệu đồng.

Cứ thế, khi đã chiếm đoạt được lòng tin của anh Tài, Thái yêu cầu nạn nhân lập 2 tài khoản ngân hàng Agribank và Techcombank rồi dùng 2 tài khoản nói trên chuyển 61 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, ngoài ông Nguyễn Bá Tài, Trần Văn Thái còn lừa 1 nạn nhân khác tại TP Vinh (Nghệ An).

Với thủ đoạn tương tự, đối tượng Thái khai nhận, còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh Lê Quang Huy (trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chiếm đoạt 92,7 triệu đồng.

Ngày 14/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Nghi Xuân thông báo ai là bị hại trong các vụ việc tượng tự liên hệ Công an huyện Nghi Xuân theo số điện thoại: 0393.825.010 để được giải quyết.

Tin liên quan:

Hoài Nam