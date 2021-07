"Lá chắn” phòng dịch Covid-19 ở Cầu Treo giúp giảm tội phạm ma túy

Phối hợp với các lực lượng lập “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19 ở cửa khẩu Cầu Treo, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) đã hạn chế phần nào hoạt động buôn bán, vận chuyển chất cấm.

Kết thúc Tháng hành động phòng chống ma túy, hải quan Hà Tĩnh đã lắp đặt 2 pano áp phích lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn - khu vực giáp ranh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân.

Đội Kiểm soát phòng chống ma túy lắp đặt pano lớn tuyên truyền Tháng phòng chống ma túy tại sân vận động xã Sơn Kim 1.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Tháng 6, Hà Tĩnh có các ca Covid-19 trong cộng đồng nên mọi hoạt động đã lên kế hoạch trước đó bị dừng lại. Không tổ chức mít tinh tuyên truyền ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 như mọi năm, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông qua báo đài, trang thông tin điện tử của ngành và treo băng rôn, chạy khẩu hiệu trên màn hình led tại các đơn vị trong toàn cục. Các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu biết về tác hại của ma túy, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong cuộc đấu tranh cam go với tệ nạn này”.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, trong tháng qua, Đội kiểm soát phòng chống ma túy cũng triển khai nhiều lượt tuần tra kiểm soát ở hai bên cánh gà khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Để kịp thời phát hiện và theo dõi những đối tượng nghi vấn, Đội cũng xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật và cộng tác viên “nằm vùng”.

Cán bộ Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã xây dựng thành công 2 bộ hồ sơ sưu tra để theo dõi, quản lý đối tượng nghi vấn.

Thống kê từ đầu năm đến nay, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã phối hợp với các lực lượng phá thành công 5 vụ án, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 9 kg ketamin, 19 kg ma túy đá và 29.966 viên hồng phiến, 4 bánh heroin cùng 3 ô tô, 1 xe máy, 3 túi xách, 5 điện thoại.

Điển hình, vào lúc 20h ngày 10/4/2021, tại Km 58 Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và đối tượng Lê Quang Nguyên (SN 1980, trú tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển 1 kg ketamin và 10 kg ma túy đá.

Tiếp đó, vào lúc 12h 45 phút ngày 26/4/2021, tại Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983, trú tại xóm Đông Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển 4 bánh heroin và 6 kg ma túy đá.

Ông Nguyễn Bá Trung - Đội trưởng Đội kiểm soát phòng chống ma túy chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, hải quan phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn qua cửa khẩu. Nhờ “lá chắn” phòng dịch Covid-19 nên mọi kẻ hở hoạt động của tội phạm ma túy được siết chặt hơn. Bởi vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng vụ án bắt giữ ít hơn”.

Cán bộ hải quan kiểm soát chặt phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Đội kiểm soát phòng chống ma túy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, tuần tra, giám sát và thu thập, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Đơn vị cũng kịp thời dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn, phương thức thủ đoạn mới nhằm đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Phan Trâm