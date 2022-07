Lộc Hà quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ma túy “len lỏi” về làng

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ma túy “len lỏi” về các làng quê ở Lộc Hà (Hà Tĩnh). Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng công an đang tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Đảng bộ huyện Lộc Hà quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để ngăn “cái chết trắng” về làng.

Ích Hậu là xã duy nhất ở Lộc Hà chưa có ma túy xâm nhập địa bàn. Hiện nay, “phòng tuyến” cuối cùng này luôn phải đối mặt với nhiều thách thức, tiềm ẩn nguy cơ. Địa phương này lại thuộc địa bàn giáp ranh (với huyện Thạch Hà và Can Lộc) nên ma túy dễ “len lỏi” vào…

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã Ích Hậu luôn đặc biệt quan tâm, vào cuộc kịp thời với quyết tâm ngăn chặn, bảo vệ địa bàn “sạch” ma túy theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Công an xã Ích Hậu tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” để thu thập thông tin gắn với tuyên truyền về đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại úy Trần Hữu Cường – Trưởng Công an xã Ích Hậu cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề về phòng chống ma túy và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết cho người dân để bà con hiểu và tự ý thức phòng tránh”.

Công an xã cũng đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ gắn với duy trì, phát huy các mô hình đảm bảo ANTT như: “Tổ liên gia tự quản”, “Cụm liên kết về ANTT tại địa bàn giáp ranh”, “Mô hình Camera an ninh” và các phòng trào về “5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình văn hóa”… để tạo sự đồng bộ, lan tỏa và có thêm nhiều “tai mắt” cho lực lượng công an, nhất là vùng giáp ranh.

Công an xã Thạch Châu triển khai kế hoạch tuần tra, bảo vệ địa bàn gắn với đấu tranh ngăn ngừa ma túy.

Là địa bàn trung tâm, có nhiều loại dịch vụ vui chơi giải trí như karaoke, nhà nghỉ, massage, bi-a, quán nhậu và đông người qua lại nên tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở xã Thạch Châu những năm gần đây diễn biến phức tạp. Nhận thức được vấn đề đó, chính quyền và Nhân dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác, lực lượng công an xã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hằng năm, Công an xã Thạch Châu đã xây dựng chương trình hành động bài bản, sát tình hình để cụ thể hóa các kế hoạch, phương án của Công an huyện cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ vậy, kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy chuyển biến tích cực.

Tang vật và các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn bị Công xã Thạch Châu bắt giữ ngày 15/2/2022.

Đại úy Mai Đức Bình - Trưởng Công an xã Thạch Châu thông tin: "Phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì trong phòng chống và kiểm soát ma tuý, chúng tôi đã kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ/23 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy (trước năm 2019, địa bàn cơ bản không có ma túy); riêng năm 2022 này có 2 vụ/6 đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đưa đi cai nghiện tập trung 1 đối tượng và áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương 3 đối tượng”.

Đối tượng Trần Xuân Đoài (ở xã Thạch Kim) bị công an bắt ngày 16/12/2021 vì tàng trữ 92g ma túy tổng hợp và nhiều loại vũ khí.

Thời gian gần đây, các đối tượng xấu đang tìm cách đưa ma túy chủ yếu theo hình thức nhỏ lẻ về các làng quê ở thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim, Bình An, Thạch Mỹ và một số địa bàn khác với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ma mãnh. Trên địa bàn huyện hiện đã có 118 người nghiện ma túy.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 138 vụ/276 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 225g ma túy các loại.

13 đối tượng tham gia "bữa tiệc” ma túy trong quán Karaoke Thiên Đường (thị trấn Lộc Hà) bị công an bắt ngày 11/9/2020. (Ảnh tư liệu).

Thiếu tá Lê Xuân Hoành - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy - môi trường (Công an huyện Lộc Hà) cho biết: “Quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, lực lượng công an đã làm tốt công tác thông tin, báo cáo, dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Lực lượng công an cũng đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh, ý thức tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Ngoài ra, chúng tôi đã chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, theo sát các di biến động của các đối tượng để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả".

Tiến Phúc