Một quả bom mắc vào lưới ngư dân đánh cá trên sông Lam

Trong lúc đánh cá trên sông Lam, một ngư dân tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện một quả bom mắc vào lưới.

Theo đó, khoảng 17h ngày 4/3 trong lúc đánh cá trên sông Lam thuộc địa phận tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An, ngư dân Nguyễn Xuân Lai trú tại tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An phát hiện 1 quả bom mắc vào lưới đánh cá.

Quả bom mắc vào lưới của ngư dân Nguyễn Xuân Lai.

Ông Lai cho biết: “Khi phát hiện có vật thể nặng mắc vào lưới đánh cá không thể kéo lên, tôi đã thuê người lặn xuống để kiểm tra. Sau nhiều lần lặn xuống, xác định đây là một quả bom dài khoảng 1,5 m, nặng hơn 150kg, mọi người đã cùng nhau đưa vào bờ và báo cho chính quyền địa phương thị trấn Xuân An”.

Ngành chức năng đã cắt cử lực lượng trông coi và cảnh báo nguy hiểm.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, thị trấn Xuân An đã báo Ban CHQS huyện Nghi Xuân, đồng thời cắt cử lực lượng trông coi, cảnh báo nguy hiểm, di chuyển tàu thuyền xung quanh đến nơi an toàn chờ lực lượng chức năng xử lý” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh cho hay.

Đức Đồng