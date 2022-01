Nghi Xuân khởi tố 8 đối tượng đánh bạc

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trú tại xã Xuân Hội, Đan Trường về tội “đánh bạc”.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà bà Lê Thị Hạnh (từ phải sang trái: Hoành, Dũng, Thành, Phong, Quang, Thắng, Hải, Hoàng).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 3/1/2022, Công an huyện phối hợp với Công an xã Xuân Hội huy động lực lượng bắt quả tang 8 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh “liêng” tại nhà riêng của bà Lê Thị Hạnh (SN 1950, thôn Phú Quý, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân). Bà Hạnh là cô ruột của đối tượng Lê Hồng Phong hiện đang sinh sống ở miền Nam. Ngôi nhà được giao cho Phong trông coi).

Các đối tượng gồm: Lê Hồng Phong (SN 1979), Võ Hồng Quang (SN 1989) cùng trú tại thôn Phú Quý, xã Xuân Hội; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1991), Trần Huy Hoàng (SN 1994) cùng trú tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội; Võ Mạnh Hải (SN 1994), Trần Văn Dũng (SN 1998) trú tại thôn Hội Minh, xã Xuân Hội và Nguyễn Trung Hoành (SN 1992), Đặng Thế Thành (SN 1983) trú tại thôn Trường Tỉnh, xã Đan Trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 13.220.000 đồng, 1 bộ bài tú-lơ-khơ và các tang vật khác có liên quan.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố đối với 8 đối tượng trên về tội “đánh bạc”, tạm giữ các đối tượng đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Hoài Nam