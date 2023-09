Phạt 41 tháng tù 2 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Toàn án nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Lê Thị Ánh 26 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Xuân Ý 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

TAND huyện Lộc Hà tiến hành xét xử các bị cáo Lê Thị Ánh (ở điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh) và Lê Xuân Ý (ở điểm cầu TAND huyện Lộc Hà).

Chiều 11/9, TAND huyện Lộc Hà phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm đối với Lê Thị Ánh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Xuân Ý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Dự phiên tòa có Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Thạch Hà và Can Lộc.

Phiên tòa được kết nối đường truyền tới 2 điểm cầu là Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, trước đây, chồng của Lê Thị Ánh (SN 1981) là L.X.G (đã mất) bị bệnh ung thư nên phải mua thuốc phiện về dùng để giảm đau. Sau khi chồng mất, Ánh đã cất giấu số thuốc phiện còn dư thừa tại nhà riêng nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Ngày 2/6/2023, Ánh đã lấy một phần ma túy được cất giấu trước đó bán cho Lê Văn Ng. (SN 1966) ở cùng thôn với số tiền 300 nghìn đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian đầu tháng 6/2023, Lê Thị Ánh có cho em rể là Lê Xuân Ý (SN 1979, ở thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ) 1 gói thuốc phiện. Sau đó, Lê Xuân Ý đã trộn số thuốc phiện mà Ánh cho với xái thuốc phiện đã sử dụng trước đó để sử dụng tiếp (dùng để giảm đau vì đang chạy thận).

Ngày 7/6/2023, khi được Công an huyện Lộc Hà triệu tập lên làm việc, Lê Xuân Ý tự thú nhận bản thân có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đã tự nguyện giao nộp 19,6078 gam thuốc phiện.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Ánh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ dưới ghế phòng khách 10,2852 gam thuốc phiện mà Ánh cất giấu chưa kịp bán.

Ngày 10/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-KTVA về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 251 và khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Trước các hành vi trên, Toàn án nhân dân huyện Lộc Hà đã tuyên phạt Lê Thị Ánh 26 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Xuân Ý 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với Lê Văn Ng. (người đã mua ma túy của Ánh), do người này đã mang về nhà sử dụng nên cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Lộc Hà xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Tiến Dũng