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Thế giới

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Phương Hoa/TTXVN
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Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

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Cảnh sát Pháp tại thủ đô Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết các lệnh giới nghiêm có mục tiêu được áp dụng từ tối 19/10 đã góp phần giúp tình hình ổn định hơn trong đêm. Ông khẳng định các tỉnh trưởng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quyết định những khu vực cần áp dụng biện pháp này trong đêm 20/10. Cảnh sát và hiến binh Pháp xác nhận đêm trước không xảy ra sự cố nghiêm trọng trên cả nước.

Trước đó, một số khu vực tại Paris, Bordeaux và Nice đã áp dụng lệnh giới nghiêm một phần. Tại thành phố cảng Marseille ở miền Nam, lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên dự kiến có hiệu lực từ tối 20/10 đến ít nhất ngày 23/10 tại một số quận. Chính phủ Pháp cũng lên lịch tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, trong đó có cuộc làm việc với đại diện các nền tảng mạng xã hội, nhằm tìm biện pháp ứng phó với tình hình.

Cùng ngày, lực lượng an ninh bắt giữ một người đàn ông bị nghi có liên quan đến nhóm cực tả trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi tòa thị chính lịch sử tại thành phố Limoges. Cơ quan chống khủng bố được huy động tham gia điều tra vụ việc, hiện bị nghi là hành vi phóng hỏa.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh chính phủ chịu sức ép lớn sau tình trạng cướp phá cửa hàng, đốt phá công trình công cộng và đụng độ với lực lượng an ninh xảy ra tại nhiều thành phố. Theo Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, hơn 2.500 người đã bị tạm giữ liên quan đến bạo lực cuối tuần qua, trong đó 67 người đã bị phạt tù.

Tổng thống Emmanuel Macron trước đó thừa nhận những hạn chế trong công tác ứng phó và bác đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez. Chính phủ cam kết khôi phục trật tự công cộng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ những cơ sở kinh doanh bị thiệt hại.

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Tags:

#giá cả leo thang #Pháp #biểu tình tại Pháp

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