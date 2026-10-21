Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết các lệnh giới nghiêm có mục tiêu được áp dụng từ tối 19/10 đã góp phần giúp tình hình ổn định hơn trong đêm. Ông khẳng định các tỉnh trưởng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quyết định những khu vực cần áp dụng biện pháp này trong đêm 20/10. Cảnh sát và hiến binh Pháp xác nhận đêm trước không xảy ra sự cố nghiêm trọng trên cả nước.
Trước đó, một số khu vực tại Paris, Bordeaux và Nice đã áp dụng lệnh giới nghiêm một phần. Tại thành phố cảng Marseille ở miền Nam, lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên dự kiến có hiệu lực từ tối 20/10 đến ít nhất ngày 23/10 tại một số quận. Chính phủ Pháp cũng lên lịch tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, trong đó có cuộc làm việc với đại diện các nền tảng mạng xã hội, nhằm tìm biện pháp ứng phó với tình hình.
Cùng ngày, lực lượng an ninh bắt giữ một người đàn ông bị nghi có liên quan đến nhóm cực tả trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi tòa thị chính lịch sử tại thành phố Limoges. Cơ quan chống khủng bố được huy động tham gia điều tra vụ việc, hiện bị nghi là hành vi phóng hỏa.
Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh chính phủ chịu sức ép lớn sau tình trạng cướp phá cửa hàng, đốt phá công trình công cộng và đụng độ với lực lượng an ninh xảy ra tại nhiều thành phố. Theo Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, hơn 2.500 người đã bị tạm giữ liên quan đến bạo lực cuối tuần qua, trong đó 67 người đã bị phạt tù.
Tổng thống Emmanuel Macron trước đó thừa nhận những hạn chế trong công tác ứng phó và bác đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez. Chính phủ cam kết khôi phục trật tự công cộng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ những cơ sở kinh doanh bị thiệt hại.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
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Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.
Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.
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Đây là 7 tiểu bang với những cuộc đua sít sao có thể quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, đồng thời định hình cục diện chính trị Washington trong những năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
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