Biểu tình tại Pháp khiến hơn 500 cảnh sát bị thương, 1.800 người bị bắt

Cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp đã khiến 500 cảnh sát bị thương và 1.800 người bị bắt. Ảnh: Reuters

Riêng tại thủ đô Paris, hơn 850 người biểu tình bị bắt giữ, con số chưa từng được ghi nhận tại thành phố này.

Những người biểu tình đã phá hoại hàng trăm cửa hàng và nhiều công trình công cộng tại các thành phố lớn như Paris và Bordeaux.

Tại Bordeaux, khoảng 100 cửa hàng bị cướp phá. Tập đoàn bán lẻ Carrefour cũng ghi nhận 50 cửa hàng bị hư hại, trong đó 20 cửa hàng bị cướp phá, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

Tại Limoges, tòa thị chính 143 năm tuổi bị phóng hỏa, hư hại một phần. Trong khi đó, tại Paris, nhiều cửa kính cửa hàng bị đập vỡ, xe đạp bị đốt cháy và các tòa nhà bị sơn bậy. Một nhóm người đeo mặt nạ còn xông vào dinh thự của tỉnh trưởng tại Bordeaux.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Thị trưởng Marseille Benoît Payan công bố thành phố sẽ hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure cam kết hỗ trợ các chủ cơ sở kinh doanh, đồng thời khẳng định những người gây ra thiệt hại sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hơn nửa triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp kể từ ngày 17-10. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, nhưng một số nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát, cướp phá cửa hàng và đốt phá công trình công cộng.

Biểu tình bắt đầu từ tháng trước do bất bình về điều kiện trường học và tình trạng thiếu giáo viên tại các khu ngoại ô, sau đó mở rộng thành phong trào phản đối bất bình đẳng, cắt giảm chi tiêu công và chi phí sinh hoạt tăng cao.