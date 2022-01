Đa dạng đồ phong thuỷ dịp cuối năm

Với mong muốn cầu may mắn, sung túc, hạnh phúc cho năm mới, vào dịp cận tết Nguyên đán, đồ phong thủy là mặt hàng đang được nhiều người Hà Tĩnh quan tâm, lựa chọn để trang trí trong nhà, phòng làm việc, cửa hàng...

Những ngày giáp tết, tại cửa hàng Thiên Tứ Phúc - Phong thủy Hà Tĩnh (đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh), các vật phẩm phong thủy được bày bán đa dạng hơn, từ mặt dây chuyền, hạt đá, vòng đeo tay... cho đến các vật phẩm lớn là hạt châu, tượng phật, cây cảnh, các mẫu hình 12 con giáp, tì hưu, cóc ngậm tiền…

Anh Lê Đình Thành - chủ cửa hàng Thiên Tứ Phúc - Phong thủy Hà Tĩnh cho biết: “Vào dịp cận tết, người tiêu dùng thường có xu hướng mua đồ phong thủy cho năm mới, với mong muốn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi và tiền tài như ý. Do đó, từ đầu tháng 12 cửa hàng đã chủ động nhập thêm nhiều loại nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng".

“Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sức mua của người dùng có chậm hơn so với mọi năm. Nhưng với kỳ vọng có một năm mới khấm khá hơn, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chi tiền để mua đồ phong thủy. Vì thế, so với ngày thường, lượng khách đến cửa hàng đã gấp 4 - 5 lần”, anh Thành cho biết thêm.

Những năm gần đây, việc biếu, tặng đồ phong thủy là con giáp biểu trưng cho năm mới đã trở nên thịnh hành hơn. Nắm bắt được xu hướng đó, các cửa hàng phong thủy đã nhập về nhiều mẫu mã có hình con hổ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Anh Trần Huy Nam (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nào tôi cũng mua linh vật hoặc đá phong thủy về để trong văn phòng làm việc và treo trên xe ô tô. Sắp bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, tôi đã chọn sản phẩm có hình con hổ để treo trên xe, với mong muốn mọi chuyến đi đều suôn sẻ, bình an”.

Cũng giống như anh Anh Lê Đình Thành - chủ cửa hàng Thiên Tứ Phúc - Phong thủy Hà Tĩnh, chị Lê Thị Hoài Nam - chủ cửa hàng vật phẩm phong thủy Nam Sơn (đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Càng gần tết, người buôn bán, kinh doanh càng đến "sắm" các vật dụng phong thủy càng nhiều. Nhờ thế, dịp này cửa hàng của tôi đắt khách hơn ngày thường rất nhiều”.

"Đây là thời điểm cửa hàng bán được nhiều hàng nhất trong năm. Trung bình một ngày, tôi bán được khoảng từ 30 - 40 đơn, cả trực tiếp lẫn qua mạng xã hội. Năm nay, ngoài việc tìm mua các đồ phong thủy thường thấy như: tượng phật, tỳ hưu..., nhiều khách hàng còn "săn lùng" các sản phẩm có hình con hổ", Chị Hoài Nam chia sẻ thêm.

Phần lớn các mặt hàng đồ phong thủy tại các cửa hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh đều được chế tác từ nguyên liệu tự nhiên như: đá thạch anh, ruby, saphia, đá hổ phách, đá mắt hổ…

Các mặt hàng đồ phong thủy chủ yếu được gia công trong nước và một số được nhập từ nước ngoài, tùy vào độ hiếm và độc đáo, các vật phẩm sẽ có giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu, có khi lên đến cả trăm triệu đồng.

Những vật phẩm lớn được chế tác từ những khối đá quý có linh khí như thạch anh, mã não,… mang nhiều nét độc đáo nên được nhiều người kinh doanh lựa chọn để trang trí cho phòng làm việc, vừa để tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho nội thất vừa phát huy tác dụng về mặt phong thủy, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình và mang lại đường công danh thuận lợi. (Trong ảnh: Những quả cầu phong thủy nhiều màu sắc được bày bán tại Cửa hàng vật phẩm phong thủy Nam Sơn).

Tượng tì hưu, hũ tiền vàng được quan niệm sẽ bảo vệ tiền tài, thu hút tài lộc, nên dịp tết mặt hàng này cũng được nhiều người chọn mua.

Linh vật con ngựa với ý nghĩa “Mã đáo thành công” cũng được nhiều người Hà Tĩnh “săn đón” để cầu cho năm mới được hanh thông, làm ăn thuận lợi, may mắn.

Ngoài những đồ phong thủy để trang trí, vòng tay đá phong thuỷ cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng dịp cận tết, bởi có ý nghĩa “hút” tài lộc, cầu bình an cho người đeo.

Văn Chung - Anh Thùy