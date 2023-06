Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4: Các lực lượng quân sự Hà Tĩnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ; chủ động lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...