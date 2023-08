Hương Sơn tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ban chỉ đạo 138 huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban chỉ đạo 138 huyện Hương Sơn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vừa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Hàm. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Hương Sơn. Đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Hương Sơn và đông đảo người dân địa phương cùng dự.

Chương trình văn nghệ khai mạc ngày hội.

Thôn Hùng Sơn cách trung tâm xã Sơn Hàm 0,4 km với diện tích tự nhiên là 311,355 m2, có 134 hộ và 585 nhân khẩu. Năm 2022, thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thôn ngày càng hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu tạo sức lan tỏa, phát huy tính chủ động, ý thức trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Đặc biệt, Ban công tác mặt trận thôn Hùng Sơn đã gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn khác.

Hiện nay, thôn có 9 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đến 100% đoàn viên, hội viên, các hộ gia đình chấp hành các quy định về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của từng hộ gia đình trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp nhiều thông tin hiệu quả. Ban công tác mặt trận thôn đã tiếp nhận, hoà giải ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, thôn Hùng Sơn duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, thực hiện tốt đề án 06, cấp căn cước công dân, định danh điện tử; mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; “Mô hình Camera an ninh”… Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Nhiều năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn thôn luôn được ổn định, không xảy ra điểm nóng về tệ nạn ma tuý, cơ bạc, đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Thời gian tới, Ban công tác mặt trận thôn Hùng Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Trưởng phòng Phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh: Những thành tích của thôn Hùng Sơn đã chứng minh rõ nét vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các tổ chức đoàn thể, đại diện thôn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” những năm tiếp theo góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tổ chức đoàn thể, đại diện thôn Hùng Sơn ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Ban chỉ đạo 138 huyện đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể cán bộ và Nhân dân thôn Hùng Sơn...

... và 2 cá nhân thôn Hùng Sơn có thành tích trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2023.

Ánh Dương