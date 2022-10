NATO lên kế hoạch tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

Một quan chức NATO cho biết kế hoạch mới nhằm “chuyển hướng khỏi các thiết bị thời Liên Xô của Ukraine”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine. Ảnh: AP

Theo trang tin Politico.eu ngày 12/10, NATO sẽ xây dựng kế hoạch 10 năm để tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, với cuộc họp đầu tiên về vấn đề này giữa liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Kiev dự kiến ​​được tổ chức vào tuần tới.

Cuộc họp sẽ là khởi đầu của một quá trình mà các quan chức Mỹ và NATO lưu ý trong nhiều tuần về cam kết lâu dài với Ukraine để đưa Kiev xích lại gần hơn với liên minh quân sự này cả về huấn luyện và trang thiết bị.

Một quan chức cấp cao của NATO nói trong điều kiện giấu tên: “Chúng tôi sẽ xem xét lập kế hoạch quốc phòng để giúp Ukraine có thể tương tác hoàn toàn với NATO. Đó là việc chuyển từ thiết bị thời Liên Xô sang thiết bị của phương Tây tương thích với NATO".

Sau hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng NATO hôm 12/10, Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ khởi xướng, trong đó có 30 nước thành viên NATO, đã tổ chức cuộc họp để bắt đầu lên kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đồng thời bổ sung kho vũ khí và thiết bị của riêng họ, vốn đã bị thâm hụt do viện trợ cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Tuy nhiên, cuộc họp mới do NATO dẫn đầu sắp tới sẽ chỉ tập trung vào Ukraine.

Trong phát biểu khai mạc cuộc họp của Nhóm liên lạc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Sự ủng hộ của chúng tôi đối với quyền tự vệ của Ukraine không phụ thuộc vào kết quả của bất kỳ trận chiến cụ thể nào. Quyết tâm của chúng tôi trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine là trong dài hạn".

Về phần mình, quan chức NATO trên nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ xem xét các cách để xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine“. Nỗ lực trước mắt sẽ là đáp ứng các nhu cầu xung đột hàng ngày của quân đội Ukraine và nỗ lực cuối cùng là có thể”biến Ukraine gần như trở thành một thành viên NATO".

Cuộc họp tại Brussels là lần gặp nhau thứ 6 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine. Các cuộc tấn công tên lửa gần đây ở Ukraine đã dẫn đến việc nhóm này xem xét lại các khoản viện trước đây cho Ukraine, đặt vấn đề phòng không lên hàng đầu trong danh sách đáp ứng nhu cầu của Kiev.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể trong thời gian cần thiết” để giúp Ukraine phòng thủ trước các lực lượng Nga, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói sau cuộc họp.

Theo một quan chức cấp cao khác của NATO, trong khi liên minh này có kế hoạch tăng cường khả năng tự trang bị vũ khí của Kiev, các cuộc tấn công bằng tên lửa trong nhiều tháng qua nhằm vào Ukraine đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của Moskva. “Họ (Nga) chắc chắn đã cạn kiệt phần lớn các loại vũ khí dẫn đường chính xác kể từ khi xung đột nổ ra”, nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, những tháng mùa Đông sắp tới có thể là một “phép thử” đối với quyết tâm của phương Tây trong việc hỗ trợ cho Kiev, vì cuộc xung đột có thể sẽ sa lầy trong bối cảnh thời tiết lạnh giá trên khắp Ukraine.

Theo Báo Tin tức