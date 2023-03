5 loại vitamin và khoáng chất tốt nhất tăng khả năng miễn dịch

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh theo thời gian là cách để mỗi người có thể xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Tìm hiểu về một số loại vitamin và khoáng chất rất hữu ích trong chế độ ăn uống.

1. 5 loại vitamin và chất khoáng giúp tăng cường hệ miễn dịch

Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ sẽ giúp cơ thể bạn chống lại các bệnh tật như cảm lạnh và cảm cúm. Hệ miễn dịch tốt cũng có thể giúp bạn hồi phục sau chấn thương và duy trì mức năng lượng cao cho các hoạt động hàng ngày.

Chọn thực phẩm có vitamin phù hợp có thể giúp bạn xây dựng hệ thống miễn dịch. Bạn càng thường xuyên chọn chế độ ăn giàu vitamin, bạn càng có nhiều khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của mình trong thời gian dài.

Tiến sĩ Julia Zumpano - chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Cleverland Clinic cho biết những loại vitamin và khoáng chất dưới đây tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch:

Vitamin C là chất tăng cường hệ thống miễn dịch tốt nhất

Vitamin C là một trong những chất tăng cường hệ thống miễn dịch tốt nhất trong tất cả các loại vitamin thiết yếu . Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa , có nghĩa là nó có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi các độc tố gây viêm nhiễm trong cơ thể.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu cho biết thiếu vitamin C có thể khiến bạn dễ bị ốm hơn. Dó đó, việc bổ sung vitamin C thường xuyên là điều cần thiết để có sức khỏe tốt vì cơ thể bạn không tự sản xuất ra loại vitamin này. Nó cũng không lưu trữ để sử dụng sau này. Tin tốt là vitamin C có trong rất nhiều loại thực phẩm nên hầu hết mọi người không cần bổ sung vitamin C trừ khi bác sĩ khuyên dùng.

Các loại thực phẩm giàu vitamin C.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C thường được biết đến nhiều nhất với các loại trái cây có múi màu cam, nhưng bạn có thể bổ sung vitamin C từ nhiều loại trái cây và rau quả. TS. Zumpano gợi ý 10 loại thực phẩm sau, được xếp hạng từ mức vitamin C cao nhất đến mức thấp hơn: Ớt chuông; Ổi; Cam; Bưởi; Quả kiwi; Xoài; Bông cải xanh; Dâu tây; Cải Kale; Rau mùi tây.

Vitamin B6 quan trọng với cơ thể

Vitamin B6 rất quan trọng để hỗ trợ các phản ứng sinh hóa trong hệ thống miễn dịch của bạn. Một trong những vai trò chính của nó là sản xuất tế bào bạch cầu và tế bào T. Đây là những tế bào giúp cơ thể bạn phản ứng để chống lại những “kẻ xâm lược” như virus và vi khuẩn.

Thực phẩm giàu vitamin B6: Đậu xanh; Thịt bò và gan bò; Cá nước lạnh, như cá hồi và cá ngừ; Ức gà; Khoai tây; Quả bơ; Chuối; Phô mai; Bí đỏ

Vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh

Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng. Các nhà nghiên cứu cho biết vitamin E là một trong những chất dinh dưỡng hiệu quả nhất cho chức năng miễn dịch của bạn. Đó là bởi vì nó giúp giữ cho các tế bào T của bạn hoạt động với hiệu suất cao nhất.

Thực phẩm giàu vitamin E.

Các thực phẩm chứa nhiều vitamin E: Dầu mầm lúa mì; Hạt giống, như hạt hướng dương; Các loại hạt, như hạnh nhân, đậu phộng và bơ hạt; Rau bina; Bông cải xanh; Quả kiwi; Trái xoài; Cà chua; Rau bina

Kẽm - "người gác cổng" hệ thống miễn dịch

Kẽm là một chất chống viêm và chống oxy hóa. Các nhà nghiên cứu gọi nó là “người gác cổng” của hệ thống miễn dịch của bạn vì nó chịu trách nhiệm làm cho tất cả các tế bào miễn dịch của bạn hoạt động bình thường.

Theo TS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Kẽm không tồn tại trong cơ thể dưới dạng dự trữ nên thường xuyên phải bổ sung hàng ngày. Kẽm là khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể, nó tham gia vào thành phần cấu trúc và chức năng của quá trình tổng hợp, phân giải protein và acid nucleic. Kẽm giúp làm chậm quá trình oxy hóa, giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về tim mạch.

Thực phẩm giàu kẽm:

Hàu là nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất. Các loại thực phẩm khác để tăng lượng kẽm của bạn bao gồm: Thịt bò (chỉ chọn phần nạc); Cua xanh; Hạt bí; Sườn heo nướng; Ức gà tây; Phô mai Cheddar; Tôm; Đậu lăng; Cá mòi; Sữa chua Hy Lạp; Sữa

Selen

Sele hay selenium trong chế độ ăn uống là một biện pháp tối ưu để giữ cho bạn khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu cho biết nó không chỉ kích hoạt hệ thống miễn dịch của bạn khi có mối đe dọa mà còn cho hệ thống miễn dịch của bạn biết khi nào cần “phanh lại”. Điều đó có nghĩa là nó có thể giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn không hoạt động quá mức, bảo vệ bạn khỏi chứng viêm mạn tính và các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp , bệnh Crohn và bệnh vẩy nến,...

Chế độ ăn đa dạng các loại thực phẩm giúp cơ thể nhận được lượng vitamin tối ưu.

Những thực phẩm giàu selen:

TS. Zumpano khuyên bạn nên bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu selen này. Thực phẩm được liệt kê cao hơn trong danh sách này chứa nhiều selen nhất: Quả hạch như hạt điều, hạnh nhân; Cá ngừ; Cá chim lớn; Cá mòi; Thịt nạc; Phô mai; Gạo lứt; Trứng; Bột yến mạch; Sữa và sữa chua; Đậu lăng; Các loại hạt và hạt giống; Đậu Hà Lan

2. Chế độ ăn uống đa dạng màu sắc sẽ giúp bạn nhận được đủ lượng vitamin cần thiết

Zumpano khuyên bạn hãy ăn đa dạng các loại thực phẩm và cố gắng ăn trái cây và rau quả từ đủ màu sắc của cầu vồng. Món ăn của bạn sẽ hấp dẫn hơn và bạn sẽ đảm bảo rằng mình đang nhận được càng nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tốt.

Cơ thể bạn hấp thụ và sử dụng vitamin và chất dinh dưỡng tốt hơn khi chúng đến từ thực phẩm bạn ăn hơn là từ thực phẩm bổ sung.

Nếu bổ sung qua thực phẩm hằng ngày, người cao tuổi sẽ không có nguy cơ bị thừa kẽm và vitamin nhưng nếu bổ sung bằng các chế phẩm từ thực phẩm (dưới dạng uống, thực phẩm chức năng) thì cần có sự tư vấn, chỉ định của bác sĩ. TS. Nguyễn Trọng Hưng

Một số chất bổ sung cũng có thể có tác dụng phụ, đặc biệt nếu dùng trước khi phẫu thuật hoặc với các loại thuốc khác. Các chất bổ sung cũng có thể gây ra vấn đề nếu bạn có một số tình trạng sức khỏe. Và tác dụng của nhiều chất bổ sung chưa được thử nghiệm ở trẻ em, những người đang mang thai và các nhóm khác.

Vì vậy, hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bạn muốn bổ sung bất cứ loại thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung nào.

Theo SK&ĐS