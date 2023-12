Ăn trứng luộc mỗi sáng cực tốt nếu tránh được 3 sai lầm này

Trứng là một trong những siêu thực phẩm, song, một số thói quen ăn trứng sai cách làm giảm giá trị dinh dưỡng thậm chí gây hại cho cơ thể.

Có một loại thức ăn, dù nhỏ cũng có thể sánh ngang một ly sữa 250ml. Có một loại đồ ăn, dù luộ hay rán kiểu đều ngon. Loại thực phẩm này phải là trứng.

Nhiều người thích ăn trứng luộc chín khi thức dậy vào buổi sáng. Trứng rất giàu protein chất lượng cao, vitamin A, vitamin D, vitamin B, khoáng chất, lecithin, lutein, axit béo omega-3 và các loại chất dinh dưỡng khác. Vì vậy ăn một quả trứng hoàn toàn có thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.

Trong số các chất dinh dưỡng có trong trứng, phổ biến nhất là protein. Ăn một quả trứng có thể bổ sung cho cơ thể khoảng 6-7,2g protein.

Nhưng mặc dù trứng tốt nhưng một số người vẫn nghi ngờ tác hại của nó đối với sức khỏe. Protein của trứng chủ yếu tồn tại trong lòng trắng trứng. Trứng, đặc biệt là lòng đỏ trứng, có cholesterol. Một lòng đỏ trứng chứa 186mg cholesterol nên những người có mức cholesterol cao tự nhiên nên cảnh giác.

Nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng về điều này, nếu mỗi sáng bạn ăn một quả trứng luộc thì cho dù có ăn cả lòng đỏ trứng cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch máu.

Ăn mỗi ngày 1 quả trứng là rất tốt, song nhiều người mắc phải những sai lầm trong cách chế biến và cách ăn trứng gây hại cho sức khoẻ.

Trứng rất bổ dưỡng, ăn nhiều càng tốt?

Nhiều người cho rằng trứng rất bổ dưỡng nên ăn rất nhiều.

Có người có thể ăn 4, 5 quả trứng/ngày, câu hỏi đặt ra là ăn nhiều trứng như vậy có thực sự tốt không?

Một nghiên cứu do Giáo sư Zhang Yu và Jiao Jingjing, Đại học Chiết Giang dẫn đầu đã được công bố trên tạp chí PLOS Medicine, cho biết khi ông nghiên cứu hơn 521.120 tình nguyện viên người Mỹ trong độ tuổi 50-71 phát hiện ra rằng ăn quá nhiều trứng và tiêu thụ thêm 300 mg cholesterol trong chế độ ăn mỗi ngày thì nguy cơ tử vong sớm tăng 19%, nguy cơ tử vong do bệnh tăng 16%, bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong do ung thư tăng 24% .

Qua nghiên cứu này, không khó để chúng ta nhận thấy ăn nhiều trứng sẽ có hại cho sức khỏe.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, lượng trứng bình quân đầu người để đảm bảo tốt cho sức khỏe là 280-350g/tuần, trung bình 40-50g mỗi ngày, tương đương 1 quả trứng/ngày.

Cách chế biến quyết định giá trị dinh dưỡng của trứng

Cũng là một quả trứng, có người thích ăn trứng luộc, có người thích ăn trứng rán mỗi ngày và trứng rán sẽ dẫn đến lượng chất béo và calo nhiều hơn.

Với người trẻ, cả hai phương pháp đều có vẻ hợp lý nhưng với người già mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não thì trứng chiên rõ ràng là không phù hợp.

Thói quen ăn trứng sống

Nhiều người thích ăn trứng sống vì cho rằng trứng như vậy là bổ dưỡng nhất nhưng họ không biết rằng trứng có thể mang vi khuẩn.

Thống kê của WHO cho thấy mỗi năm có khoảng 115 triệu người mắc bệnh do nhiễm khuẩn salmonella và 370.000 người trong số đó tử vong. Trứng và thịt gà nấu chưa chín là nguồn lây nhiễm salmonella chính.

Vì vậy, nếu thích ăn trứng sống và không nấu chín có thể dẫn đến nhiễm khuẩn salmonella, rất nguy hiểm đối với trẻ em và người già có sức đề kháng kém.

Ăn trứng sống rất nguy hiểm, nhiều người dùng nước sôi để chần trứng, dù đã đạt đến nhiệt độ nhất định nhưng việc đun nóng không đủ thời gian sẽ dẫn đến việc tiệt trùng không hoàn toàn.

Theo GD&TĐ