Nhiều biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em Can Lộc

Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm trong dịp nghỉ hè, các cơ quan chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Can Lộc là địa phương có số lượng ao, hồ khá lớn, mỗi dịp nghỉ hè, các em học sinh thường hay rủ nhau đi tắm, nô đùa, vì vậy, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc, năm 2021 có 8 trẻ em tử vong vì đuối nước; từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 vụ đuối nước, 2 trẻ em tử vong. Để hạn chế những tai nạn thương tâm, ngay khi bước vào mùa nắng nóng, huyện Can Lộc đã triển khai các hoạt động hướng đến giáo dục kỹ năng phòng đuối nước cho trẻ.

Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên tổ chức hoạt động ngoại khóa, trang bị kiến thức về bơi lội và ứng cứu người đuối nước cho học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc, thời gian qua, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, sơ cứu cho trẻ để các em có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân và cứu người đuối nước một cách an toàn.

Xác định vai trò, trách nhiệm quan trọng của gia đình trong công tác phòng đuối nước, giáo viên các trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh trong các giờ đưa đón chủ động giám sát con em trong thời gian nghỉ hè. Cô Hoàng Thị Ái Khanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (xã Khánh Vĩnh Yên) chia sẻ: “Mùa hè, trẻ em các vùng quê thường hay đi chơi, thiếu sự giám sát của gia đình nên ở những khu vực có ao hồ, sông nước tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Vì vậy, nhà trường thường xuyên lồng ghép trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước vào các buổi học chính khóa để các em có thêm những kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, các giáo viên trong trường thường xuyên lưu ý các phụ huynh có phương án cho con em vui chơi an toàn dịp nghỉ hè”.

Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng của các nhà trường, hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc đã lên kế hoạch mở lớp dạy bơi trong dịp hè cho để các em vừa biết bơi, vừa có nơi vui chơi lành mạnh, an toàn.

Những khu vực nước sâu nguy hiểm đã được đoàn viên thanh niên cắm biển cảnh báo.

Tại các địa phương trên địa bàn, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tích cực, đi đầu trong công tác tuyên truyền, cảnh báo. Thời gian qua, đoàn viên tại 18 xã, thị trấn đã tập trung khảo sát các khu vực ao, hồ có mực nước lớn để cắm biển cảnh báo, cấm bơi lội.

Bí thư Huyện đoàn Can Lộc Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Ngoài việc cắm biển báo, đoàn viên cơ sở còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức các nhóm tuyên truyền lưu động mỗi ngày để phụ huynh và trẻ em nêu cao ý thức, không chủ quan. Hy vọng rằng, với sự chung tay của các cấp chính quyền, các em sẽ có kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích”.

Đoàn viên thanh niên tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc tổ chức các nhóm tuyên truyền phòng tránh đuối nước lưu động.

Đuối nước được xác định là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ. Phần lớn các trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh, mương mà không có sự bảo vệ của người lớn; trong khi đó, trẻ chưa được trang bị kỹ năng bơi lội, cứu đuối cơ bản khi có các tình huống bất ngờ xảy ra.

Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, để nâng cao hiệu quả phòng, chống đuối nước, giảm thiểu thương tích do đuối nước, ngoài nỗ lực tuyên truyền, trang bị kiến thức của nhà trường, các tổ chức, đoàn thể cùng chính quyền các địa phương thì sự chủ động quản lý chặt chẽ trẻ trong mùa hè của các gia đình cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ngọc Thắng