Phấn đấu 75% người dân nông thôn Hà Tĩnh được sử dụng nước sạch

Đến năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu có 75% người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân nông thôn, mục tiêu này còn góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới…

Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên sẽ được nâng cấp công suất đạt 5.700 m3/ngày đêm trong năm 2021 với thêm 4.000 hộ dân được hưởng lợi.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) vừa tiến hành khởi công Dự án mở rộng Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên. Dự kiến sau khi hoàn thành, công trình sẽ được đấu nối vào Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên, cung cấp 3.000 m3 nước/ngày đêm cho 4.000 hộ 2 xã Cẩm Duệ và Cẩm Quang (Cẩm Xuyên), nâng công suất nhà máy đạt 5.700 m3/ngày đêm.

Đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh, sự khởi đầu này còn đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên sử dụng công nghệ lắng lamen làm bằng thép tráng thủy tinh trong xây dựng công trình cấp nước tập trung.

Ưu điểm của công nghệ này là sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giá thành phù hợp, lắp đặt nhanh, dễ dàng xử lý sự cố kỹ thuật. Quan trọng nhất, mô hình xây dựng điểm cấp nước tập trung này nhằm đáp ứng tiến độ và mục tiêu thực hiện đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung lên 50% vào năm 2025, hoàn thành chặng đường tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, tổng lượng nước tiêu thụ từ 7 công trình cấp nước tập trung do đơn vị quản lý đạt 2,7 triệu m3, tăng 10 lần so với năm 2016. (Trong ảnh: Công trình cấp nước Thiên Lộc - Can Lộc)

Ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết: “Đến hết năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch chiếm khá cao (chiếm 53,2%), mặc dù vậy số được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung chỉ chiếm 19%. Đây chính là thách thức lớn để tỉnh hoàn thành chỉ tiêu nước sạch (đạt 50% trở lên), cũng là trăn trở của lãnh đạo tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn”.

Theo ông Quang, ngay từ năm đầu tiên của lộ trình, trung tâm đã xây dựng cụ thể khung kế hoạch, vừa đầu tư xây dựng mới các công trình tập trung đảm bảo đúng quy hoạch mạng lưới cấp nước nông thôn; vừa nâng cao công tác quản lý, vận hành nhằm nâng quy mô, chất lượng của 7 công trình hiện có, đảm bảo tính kết nối để hòa mạng lưới cấp nước ổn định. Cùng với đó, tỉnh sẽ có chính sách nhằm huy động tổng nguồn lực đầu tư mở rộng mạng lưới nước sạch nông thôn, tạo ra những giá trị bền vững về đời sống và phát triển KT-XH cho các địa phương.

Chị Nguyễn Thị Huyền - thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên đã quen dùng nước máy để sinh hoạt từ 2 năm nay.

Năm 2020, tổng lượng nước tiêu thụ từ 7 công trình cấp nước tập trung (công trình cấp nước Thiên Lộc, Bắc Thạch Hà, Thạch Sơn, Bắc Cẩm Xuyên, Thạch Bằng và Gia Phố) đạt gần 2,7 triệu m3, gấp 10 lần so với thời điểm năm 2016. Các công trình khai thác thực tế đạt công suất từ 97 - 107%/công suất thiết kế. Chị Nguyễn Thị Huyền - thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) cho biết: “Mọi sinh hoạt trong gia đình chúng tôi hiện đều dùng nước máy, rất an toàn, yên tâm về sức khỏe. Người dân nông thôn, bây giờ chỉ một ngày không có nước sạch cũng rất bất tiện”.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2021, lượng nước tiêu thụ từ các công trình cấp nước tập trung sẽ đạt trên 3 triệu m3. Nước sạch tiếp tục nối mạch đến nhiều miền quê, nhân lên giá trị cuộc sống cho người dân nông thôn Hà Tĩnh.

Tuệ Anh