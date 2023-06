Tác dụng chữa bệnh của rau khoai lang

Rau khoai lang là loại rau có thể dùng để luộc hoặc xào, nấu canh ăn. Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe...

Rau khoai lang chứa nhiều vitamin B, C, E, β-caroten, biotin và các khoáng chất như sắt, magie, phospho, canxi, natri, kali, kẽm...

Theo Đông y, rau khoai lang có tính bình, vị ngọt giúp bồi bổ cơ thể và phòng ngừa và chữa trị nhiều bệnh.

1. Rau khoai lang trị mụn

Lá rau non, đậu xanh, muối giã nát đắp lên những chỗ bị mụn sẽ giúp hút hết mủ nhọt của mụn bị vỡ.

2. Tốt cho bệnh quáng gà

Lá rau non xào với gan gà hoặc gan lợn có thể giúp người bị quáng gà thoát khỏi tình trạng khó chịu và ngăn ngừa bệnh tái phát.

3. Rau khoai lang lợi sữa

Với những mẹ thiếu sữa hoặc mất sữa cho con bú thì dùng lá rau lang xào với thịt lợn ăn sẽ có tác dụng lợi sữa rất hiệu quả.

4. Rau khoai lang giảm đau lưng

Bệnh đau lưng, mỏi gối có thể được hạn chế nếu người bệnh thường xuyên ăn rau lang hoặc lấy rau lang và mai rùa (vị thuốc quy bản), sắc nước uống hằng ngày.

Mai rùa cho vị thuốc quy bản.

5. Rau khoai lang tốt cho phụ nữ bị băng huyết

Trường hợp chảy máu tử cung hoặc chảy máu từ đường sinh dục sẽ được hạn chế và ngăn ngừa bởi việc uống nước cốt rau lang.

6. Rau khoai lang giúp nhuận tràn g

Thường xuyên ăn các món ăn từ rau lang sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, nhuận tràng và giảm căng thẳng cho dạ dày.

7. Rau khoai lang giải ốm nghén

Ăn rau lang sẽ giúp bà bầu vượt qua được những cơn buồn nôn khi ốm nghén, giúp kích thích khẩu vị ăn ngon và ăn nhiều hơn.

8. Rau khoai lang tốt cho người tiểu đường

Rau lang có tác dụng hỗ trợ giảm hàm lượng đường huyết trong máu, nhưng người bị tiểu đường nên ăn đọt rau non hoặc lá non, không nên ăn lá già. Trong lá non chứa nhiều dưỡng chất dinh dưỡng và tốt cho người bệnh.

9. Rau khoai lang giải nhiệt, giải độc

Canh rau lang có tác dụng giải nhiệt và giải độc rất tốt. Ăn canh rau lang sẽ giúp bạn trải qua những buổi trưa nắng hè đơn giản và dễ dàng hơn.

Theo SK&ĐS