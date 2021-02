Vắc-xin do Việt Nam sản xuất có thể tiêm cho nhóm nguy cơ cao vào tháng 5

Sáng 19/2, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế có cuộc họp cuối trước khi đưa ra quyết định chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc-xin Nanocovax do Công ty cổ phần Sinh học dược Nanogen nghiên cứu, sản xuất.

Ông Nguyễn Ngô Quang - Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm, vắc-xin Nano Covax, vắc-xin cho kết quả an toàn. Ba liều tiêm: 25mcg, 50mcg và 75mcg đều sinh miễn dịch tốt, trong đó, tỷ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch - hiệu quả bảo vệ người tiêm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lên đến 90%. Liều tối ưu là những người được tiêm ở mức liều 75mcg.

Trong giai đoạn 2, vắc-xin “made in Việt Nam” này sẽ được tiêm trên 560 tình nguyện viên, từ 18 - 65 tuổi và do Học viện quân y thực hiện tại Hà Nội, Viện Pasteur TPHCM thực hiện tại Long An.

Theo ông Ngô Quang, việc triển khai tiêm vắc-xin Nanocovax tại 2 điểm sẽ tiếp nhận tình nguyện viên nhanh hơn so với 1 điểm như giai đoạn 1. Dự kiến, ngày 26/2 sẽ triển khai tiêm mũi đầu tiên.

Trong giai đoạn 2, vắc-xin Nanocovax sẽ chỉ tiêm 2 nhóm người tình nguyện, với 2 liều 50mcg và 75mcg.

Liên quan tới việc triển khai tiêm rộng rãi vắc-xin Nanocovax cho người Việt Nam, ông Ngô Quang cho hay: “Thông thường, để đánh giá hiệu lực cần 24 tháng, nhưng để phục vụ cho tình huống đại dịch, chúng ta có thể triển khai tiêm rộng rãi, sau khi đã đánh giá được tính an toàn, sinh miễn dịch và liều tiêm tối ưu nhất. Sau đó, sẽ nghiên cứu thêm về hiệu quả bảo vệ, vì cần thời gian lâu dài hơn”.

Do đó, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo kỳ vọng, việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Nanocovax giai đoạn 2 có thể hoàn thành trong tháng 4, nhằm đánh giá chính xác hơn nữa liều tiêm tối ưu. Có thể sang tháng 5 năm nay, trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin Nanocovax có thể tiêm trong cộng đồng, cho những người có nguy cơ cao như: nhân viên cảng hàng không, tiếp viên, các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch…

Trên thế giới, vắc-xin ngừa COVID-19 của Nga, sau giai đoạn 2 đã được cấp phép, tiêm rộng rãi cho người dân.

Hôm qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã chấp thuận cho Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam.

AstraZeneca là vắc-xin ngừa COVID-19 do Công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển. Vắc-xin sử dụng vector virus mất khả năng sao chép được tạo ra từ chủng virus gây cúm thông thường ở tinh tinh đã được làm suy yếu (adenovirus), chứa vật chất di truyền của protein gai trên bề mặt virus SARS-CoV-2. Sau khi tiêm vắc-xin protein gai bề mặt được sản xuất, kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công virus SARS-CoV-2 nếu cơ thể bị nhiễm virus sau đó.

Vắc xin AstraZeneca có thể được lưu trữ, vận chuyển và xử lý ở điều kiện lạnh thông thường (2-8 độ C) trong ít nhất 6 tháng, cho phép sử dụng dễ dàng trong điều kiện cơ sở y tế hiện có.

Đây sẽ là lô vắc-xin COVID-19 AstraZeneca đầu tiên được nhập khẩu, nằm trong số 30 triệu liều mà Việt Nam đặt mua. Ngoài ra, Liên minh vắc-xin toàn cầu Covax sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,9 triệu liều AstraZeneca.

Vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca tên là ChAdOx, do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu, phát triển. Vắc xin được điều chế dựa trên công nghệ vector virus, sử dụng virus cảm cúm vô hại từ tinh tinh. Hiệu quả bảo vệ của nó dao động 62-90%, tùy thuộc vào liều tiêm.

Theo Tiền Phong