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Tài chính thị trường ngày 16/10: 3 nhà băng tăng vốn lên hơn 100.000 tỷ đồng

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(Baohatinh.vn) - Techcombank, VPBank và MB đồng loạt tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, vượt quy mô của nhóm ngân hàng Big 4 có vốn nhà nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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