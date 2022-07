Giải bóng bàn các CLB mở rộng báo Hà Tĩnh lần thứ III: Chờ đợi những “lão tướng” tỏa sáng

Hướng đến Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III năm 2022 (Giải bóng bàn báo hà Tĩnh), những ngày qua, nhiều cây vợt “lão tướng” khắp nơi trên địa bàn đang nỗ lực tập luyện, sẵn sàng chinh phục các giải thưởng.

Báo Hà Tĩnh đã có 2 mùa giải tổ chức thành công. Trong ảnh: Giải Bóng bàn mở rộng Báo Hà Tĩnh năm 2020

Qua 2 mùa giải được tổ chức thành công, Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh đã tạo sức lan tỏa sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần khích lệ phong trào luyện tập bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 200 CLB bóng bàn phong trào hội tụ đầy đủ mọi thành phần, lứa tuổi hoạt động thường xuyên.

Trong đó, các cây vợt có thâm niên gắn bó với bộ môn này được coi là trụ cột của các CLB, nổi bật như: Trần Hữu Lợi (CLB Bóng bàn Thành Đông); Phạm Thanh Sơn (CLB Bóng bàn Thành Sen); Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Thế Thịnh (CLB Bóng bàn Hương Khê); Phan Đăng Minh (CLB Bóng bàn La Sơn, Đức Thọ); Nguyễn Thị An (CLB Bóng bàn Bắc Hà)…

Các cây vợt này thi đấu ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ nhóm 55 và trên 55 tuổi đang luyện tập, hướng đến mục tiêu bảo vệ thành tích/giành huy chương ở các nội dung này.

Tay vợt Trần Hữu Lợi - người sáng lập CLB Bóng bàn Thành Đông.

Khán giả yêu bóng bàn và theo dõi các mùa giải do Báo Hà Tĩnh tổ chức đều dành tình cảm đặc biệt đối với những gương mặt này. Trong đó, tay vợt Trần Hữu Lợi - Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Thành Đông được biết đến như một vận động viên (VĐV) và là người thầy mẫu mực. Thầy giáo Trần Hữu Lợi (SN 1973) hiện đang công tác tại Trường THCS Yên Hoa, huyện Cẩm Xuyên. Bắt đầu đam mê bóng bàn từ năm 1996, qua hơn 26 năm gắn bó, thầy Trần Hữu Lợi đã có cho mình một bộ sưu tập huy chương các giải bóng bàn khá phong phú; từng 10 năm liên tục vô địch giải bóng bàn do ngành GD&ĐT tổ chức (2000-2010); 2 lần tiến đến trận chung kết đơn nam Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh.

Đây là nhân tố trụ cột góp phần giúp CLB Bóng bàn Thành Đông liên tục 2 năm liên tiếp giành chức vô địch đồng đội Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh. VĐV Trần Hữu Lợi chia sẻ: “Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút nhiều tay vợt xuất sắc. Để có thể cạnh tranh với những tay vợt khác, tôi và đồng đội phải tập luyện thường xuyên, vừa trau dồi chuyên môn, vừa trau dồi bản lĩnh thi đấu. Hy vọng chúng tôi sẽ cống hiến cho mùa giải thứ 3 của Báo Hà Tĩnh những trận đấu chất lượng”.

Cặp vợt lão tướng Nguyễn Văn Thế (bên trái) và Nguyễn Thế Thinh (bên phải) đến từ CLB Bóng bàn Hương Khê quyết tâm bảo vệ tấm HCV nội dung đôi nam trên 55 tuổi của Giải Bóng bàn mở rộng Báo Hà Tĩnh 2022.

Tại giải lần này, người hâm mộ bóng bàn cũng háo hức chờ đón sự tham gia của cây vợt “phố núi” Nguyễn Văn Thế. Lão tướng Nguyễn Văn Thế (SN 1955) ở xã Hương Vĩnh (Hương Khê) cũng là cây vợt bước ra từ phong trào thể thao của ngành giáo dục. Với việc khởi xướng thành lập CLB Bóng bàn Hương Khê (2022), thầy Thế là người đặt nền móng xây dựng nên CLB bóng bàn “phố núi”.

Thầy Thế chia sẻ: “Đam mê bóng bàn từ hơn 40 năm trước và nhiều năm từng giành huy chương các ngành, giải tỉnh nhưng Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh là một trong những giải đấu chất lượng mà tôi cũng như đồng đội chờ đợi. Tham gia giải lần này, CLB Bóng bàn Hương Khê đang nỗ lực rèn luyện, quyết tâm bảo vệ thành công HCV nội dung đôi nam nhóm tuổi trên 55”.

Cây vợt nữ Nguyễn Thị An là một trong những gương mặt VĐV nữ quen thuộc của Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh.

Ở nhóm các tay vợt nữ, VĐV Nguyễn Thị An (SN 1966 - CLB Bóng bàn phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) cũng được các đội bạn chờ đợi cơ hội được “so găng”. VĐV Nguyễn Thị An nổi tiếng với những chiêu giật bóng xoáy cùng những pha giao bóng tấn công ăn ngay. Đặc biệt, với lối đánh công, thủ linh hoạt và kinh nghiệm trận mạc, VĐV Nguyễn Thị An đã cùng với tay vợt trẻ Đỗ Nguyễn Việt Anh giành HCV nội dung thi đấu đôi mẹ con Giải Bóng bàn gia đình toàn quốc vừa qua.

VĐV Nguyễn Thị An chia sẻ: “Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh sắp tới thực sự là ngày hội để giới đam mê môn bóng bàn giao lưu học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng phong trào bóng bàn của tỉnh nhà phát triển. Được CLB đăng ký thi đấu nội dung đơn nữ và đôi nam nữ nhóm trên 55 tuổi, tôi đang nỗ lực tâp luyện, sẵn sàng nhập cuộc giải đấu với phong độ tốt nhất để tiến sâu vào giải”.

Quang Sáng