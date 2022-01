Giải Golf Hà Tĩnh “Kết nối yêu thương” khởi tranh vào ngày 8/1

Các vận động viên sẽ được phân vào 4 bảng đấu dựa trên handicap đăng ký, giới tính và độ tuổi như sau: Bảng A (0-15), Bảng B (16-25), Bảng C (26-36), bảng D (36 - trên 36). Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải vô địch, giải Nhất, Nhì, Ba các bảng, các giải kỹ thuật và giải Hole In One...

Giải đấu sẽ được tổ chức tại Sân Golf Mường Thanh Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; thời gian tổ chức từ 12h trưa ngày 8/1/2022. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn vào chiều tối cùng ngày.