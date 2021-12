Chính sách ưu đãi “kích cầu” thị trường ô tô Hà Tĩnh dịp cận tết

Chính sách giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các đại lý đang là “cú hích” đưa thị trường ô tô Hà Tĩnh vào mùa sôi động cuối năm.

Từ đầu tháng 12 đến nay, lượng khách hàng đến các showroom ô tô trên địa bàn TP Hà Tĩnh tăng đột biến. Theo các đại lý, nguyên nhân kích cầu thị trường ô tô là nhờ chính sách giảm thuế trước bạ của Chính phủ. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu sắm xe để đi chơi tết khiến cho thị trường ô tô trở nên sôi động.

Tại đại lý Toyota Phú Tài Đức, sau khi Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1/12 thì doanh số của các dòng xe tăng mạnh. Theo đó, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% thuế trước bạ.

Nhờ vậy, chỉ riêng tháng 12, đại lý Toyota Phú Tài Đức đã ký hợp đồng 260 xe, tăng 30% so với tháng 11 và tăng 60% so với những tháng đầu năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Toyota Phú Tài Đức đã bán ra 1.450 xe ô tô các loại, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Minh Văn - Giám đốc Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh cho biết: “Cũng như năm ngoái, để hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19, cuối năm, Nhà nước có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nên thị trường trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên năm nay, chính sách kéo dài đến 31/5/2022 nên khách hàng không quá hối thúc về tiến độ giao xe. Riêng bộ phận người dân có nhu cầu giao xe trước tết thì hiện nay đại lý cũng đang sắp xếp, đốc thúc hãng để xe về kịp thời”.

Thời điểm này, đại lý Mitsubishi Hà Tĩnh cũng đang đón khá nhiều khách hàng có nhu cầu “sắm xế hộp” dịp cuối năm. Để “chạy đua” với chính sách giảm thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, trong tháng 12, đại lý áp dụng chương trình giảm 50 - 100% thuế trước bạ đối với nhiều dòng xe nhập khẩu. Nhờ vậy, chỉ trong tháng 12, đại lý đã bán ra hơn 100 xe, tăng 50% so với các tháng trước.

Đang cân nhắc lựa chọn để ký hợp đồng mua xe Mitsubishi Expander, ông Phan Văn Thiệu (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, không được giảm thuế trước bạ theo chính sách của Nhà nước. Nhưng bù lại, hãng Mitsubishi có chương trình khuyến mãi hỗ trợ khách hàng 100% lệ phí trước bạ nên giá xe lăn bánh chỉ khoảng 650 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của gia đình tôi”.

Ngoài ưu đãi về thuế, các đại lý kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như: tặng tiền mặt, gói bảo hiểm, phụ kiện hấp dẫn trên từng dòng sản phẩm để thu hút khách hàng.

Ông Lê Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp và Thương mại ô tô Hoàng Hà cho biết: “Một trong những dòng xe bán chạy nhất và hiện đang có nhiều ưu đãi nhất hiện nay là Kia Cerato, Mazda CX-5… với tổng giá trị khuyến mãi dao động từ 30 - 60 triệu đồng. Ngoài những dòng xe khuyến mãi lớn, các mẫu xe như: Kia Seltos, Kia Sonet vẫn cháy hàng. Hãng đã ký hơn 300 hợp đồng ở 2 dòng sản phẩm này, dự kiến trước tết âm lịch, chúng tôi sẽ giao hết số xe đã ký hợp đồng cho khách”.

Hay như Toyota Phú Tài Đức, ngoài chính sách giảm 50% thuế trước bạ theo quy định của Nhà nước, một số dòng xe còn được hãng giảm tiền mặt lớn như: Toyota Altis được hỗ trợ thêm 100% lệ phí trước bạ (tổng khuyến mãi hơn 120 triệu đồng), Toyota Camry được hỗ trợ 100 triệu đồng tiền mặt…

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, kể từ khi Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (1/12/2021) đến nay, toàn tỉnh có 998 phương tiện ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm thuế trước bạ với số tiền 36,2 tỷ đồng.

Có thể thấy, chính sách giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và các chương trình ưu đãi đang là “cú hích” lớn giúp các hãng kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh tăng doanh số dịp cuối năm. Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, doanh số bán hàng của các hãng xe tiếp tục tăng tưởng mạnh.

