Công ty CP In Hà Tĩnh giành giải vàng chất lượng in Việt Nam

Công ty CP In Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội In Việt Nam giành giải vàng chất lượng In Việt Nam năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty CP In Hà Tĩnh (thứ 3 từ phải sang) nhận cúp vàng chất lượng tại Hội nghị ngành In toàn quốc vừa được tổ chức tại Quảng Ninh.

Đây là năm đầu tiên Hiệp hội In Việt Nam tổ chức giải vàng chất lượng in với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp in Việt Nam xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, thiết bị, phát triển nguồn lực... để nâng cao năng suất, chất lượng lượng, khả năng cạnh tranh.

Giải vàng chất lượng tôn vinh chất lượng sản phẩm đặc thù của ngành in được sản xuất thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế. Đối tượng tham gia gồm tất cả các cơ sở sản xuất in ấn và bao bì hoạt động tại Việt Nam.

Sản phẩm dự thi năm 2023 là các ấn phẩm được in bằng phương pháp in offset, gồm: sách bìa cứng, sách bìa mềm, catalogues; bao bì hộp gấp bằng vật liệu carton, carton sóng; nhãn hàng, decal, thẻ treo...

Công ty CP In Hà Tĩnh là doanh nghiệp chủ lực trong công tác in ấn trên địa bàn Hà Tĩnh. Công ty thực hiện nhiệm vụ in các tài liệu tuyên truyền cho tỉnh như: Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Thông tin tư tưởng, Tạp chí Hồng Lĩnh... và các tài liệu tuyên truyền của các sở, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để in ấn các sản phẩm cao cấp như: sách bìa cứng, bao bì hộp gấp, nhãn hàng, Catalo..

Hệ thống công nghệ ghi bản CTP của Nhật Bản tại Công ty CP In Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu in các sản phẩm cao cấp

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty CP In Hà Tĩnh cũng đặc biệt chú trọng quan tâm đến thu nhập, đời sống tinh thần và các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Nhiều năm qua, Công ty CP In Hà Tĩnh cũng luôn chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển Đảng và các tổ chức đoàn thể. Đơn vị nhiều năm liền được Thành ủy Hà Tĩnh tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Các phong trào hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao, an sinh xã hội được đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng.

