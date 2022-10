Giá vàng bật tăng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng trong nước sáng nay (3/10) bật tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới.

Giá vàng bật tăng phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Thời điểm 9h42", Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 65,5 - 66,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng SJC khu vực Hà Nội giao dịch ở mức 65,5 - 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua (2/10).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Sau điều chỉnh, giá vàng SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 65,52 - 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trên thế giới, lúc 9h12" hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.669,2 USD/ounce, tăng 7,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.677 USD/ounce, tăng 14,4 USD/ounce so với đêm qua.

Với mức giá hiện tại, so với giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công), giá vàng SJC trong nước chênh khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích cho rằng, kim loại quý có thể tiếp tục đối mặt với tương lai không mấy tươi sáng. (Ảnh: Bloomberg)

Michael Boutros, chiến lược gia của DailyFX cho biết, tuần trước, các chỉ số kỹ thuật của vàng rất tiêu cực, đặc biệt là sau khi giảm xuống dưới 1.680 USD/ounce. Nếu giá vàng sụt giảm mạnh xuống dưới 1.600 USD/ounce có thể thị trường chứng kiến một đợt bán tháo lớn, không loại trừ, vàng có thể xuống 1.290 USD/ounce.

Giữa tuần trước, vàng đã có một bước phát triển quan trọng, giá bắt đầu tăng từ mức thấp nhất trong 2,5 năm và có thời điểm tiến sát mức 1.700 USD/ounce. Kết thúc phiên cuối tuần trước, giá vàng tương lai tháng 12 trên sàn Comex được giao dịch ở mức 1.673,70 USD/ounce, tăng hơn 1% trong tuần, nhưng vẫn giảm tháng thứ 6 liên tiếp.

Giá vàng đã có tuần giao dịch biến động, với những pha tăng giảm biên độ rộng. Giới phân tích cho rằng, kim loại quý có thể tiếp tục đối mặt với tương lai không mấy tươi sáng, khi thị trường lo ngại việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế giá cả.

Theo ông Jason Teed, đồng quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Giao dịch vàng Gold Bullion Strategy Fund, sự sụt giảm của vàng trong tháng 9 và quý 3/2022 chủ yếu liên quan đến sức mạnh của đồng USD.

Đồng bạc xanh tăng mạnh chủ yếu do lạm phát phi mã và FED có thể tăng lãi suất cao hơn so với các nước phát triển khác trong nỗ lực kiềm chế giá. Ông Teed cho rằng những diễn biến đó đang giúp đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư.

Chuyên gia của Gold Bullion Strategy Fund nhận định, hiện rất khó đánh giá triển vọng của vàng, nhưng vàng vẫn có khả năng mất giá sâu hơn chừng nào lãi suất của Mỹ chưa đạt đỉnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, vàng sẽ chưa bắt đầu phục hồi cho đến khi lạm phát giảm xuống mức FED có thể chấp nhận và ngừng điều chỉnh lãi suất. Tuy nhiên, kịch bản đó sẽ chưa thể thành hiện thực trong nhiều tháng nữa.

Khi lạm phát ghi nhận bất kỳ sự đảo chiều nào so với hiện tại, những sóng gió trên thị trường vàng sẽ không còn nhiều. Ông Teed nhận định đó có thể là thời điểm tốt để mua vào kim loại quý này.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Công ty Dịch vụ tài chính RJO Futures, cho biết vẫn có một số cơ hội để thị trường vàng dịch chuyển theo hướng cao hơn, nhưng sau cùng, tất cả đều phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo của lãi suất và đồng USD.

Chiến lược gia Michael Boutros của DailyFX lưu ý, diễn biến giá vàng cần phải theo dõi trong 2 tuần tới, những gì xảy ra trong 2 tuần tới về giá là điều tối quan trọng, bởi cường độ tăng lãi suất bất thường của FED sẽ gây áp lực nặng nề lên vàng.

“Các chỉ số kỹ thuật rất ảm đạm, nếu giá vàng có thể vượt lên trên 1.706 USD/ounce, thị trường vàng có thể xóa tan vùng giá thấp ở thời điểm hiện tại”, Boutros nói với Kitco News.

Tương tự, Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures nói với Kitco News: “Nếu thị trường vàng có thể quay trở lại trên 1.700 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ đạt được và có thể chạy lên 1.740 USD/ounce”.

