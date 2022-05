Giá vàng hôm nay 18/5: Quay đầu lao dốc, đối mặt lực cản lớn

Sau một phiên quay đầu hồi phục, giá vàng hôm nay 18.5 lại lao dốc. Một số chuyên gia nhận định, kim loại quý sẽ phải đối mặt với một số cuộc cạnh tranh mới trong suốt thời gian còn lại của năm khi Fed tăng lãi suất mạnh mẽ.

Sức cầu bắt đáy vàng tăng lên và là lực đỡ cho mặt hàng kim loại quý trong ngắn hạn. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá vàng trong nước tính đến 9h ngày 18.5 được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào 68,15 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 69 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 850.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (17.5), giá vàng tại DOJI cùng giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 68,25 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 69,25 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1.000.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (17.5), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC không thay đổi.

Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco).

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch hôm nay niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.813,4 USD/oz, giảm 13,1 USD/oz so với mở cửa phiên giao dịch trước (17.5).

Phiên giao dịch rạng sáng nay, thị trường vàng đã mất đà tăng có được ngày trước đó sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể trở nên quyết liệt hơn trong thời gian tới nếu lạm phát không giảm.

Phát biểu trong một sự kiện trực tiếp của Wall Street Journal, Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục nhấn mạnh việc quan trọng nhất hiện nay là đưa lạm phát về tầm kiểm soát. Ông cũng khẳng định, nếu lạm phát không giảm, cơ quan này sẽ quyết đoán hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed tự tin rằng, Mỹ có thể chịu được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. “Có thể có một số khó khăn liên quan đến việc khôi phục sự ổn định giá cả - nhưng chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ”, ông Jerome Powell nói.

Hiện tại giới đầu tư đang theo dõi tín hiệu từ các quan chức Fed, trong đó có chủ tịch Jerome Powell, đặc biệt là vấn đề thời điểm và tốc độ tăng lãi suất cũng như triển vọng của nền kinh tế Mỹ, liệu có rơi vào một cuộc suy thoái hay không.

Thông tin mới nhất cho thấy, nền kinh tế khu vực sử dụng đồng euro tăng 0,3% trong quý I và tăng 5,1% so với cùng kỳ. Các con số này tích cực hơn so với dự báo. Đây cũng là yếu tố kéo đồng euro nhích lên so với USD.

Nhiều chuyên gia nhận định sự hồi phục của nhiều thị trường cổ phiếu, trong đó có thị trường cổ phiếu Mỹ cũng góp phần giảm áp lực bán vàng bù lỗ. Chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực với kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm phong tỏa ở nhiều thành phố chủ chốt, trong đó có Hồng Kông và Thượng Hải.

Dù thị trường vàng đang tìm thấy một số hỗ trợ xung quanh 1.800 USD/oz nhưng chiến lược gia đầu tư cấp cao Rob Haworth tại Ngân hàng US Bank Wealth Management cho rằng thị trường kim loại quý sẽ phải đối mặt với một số cuộc cạnh tranh mới trong suốt thời gian còn lại của năm khi Fed tăng lãi suất mạnh mẽ.

Rob Haworth nhận định, dù lạm phát có thể đã lên đến đỉnh điểm, nhưng có những dấu hiệu cho thấy, lạm phát cơ bản sẽ tiếp tục tăng cho đến hết năm 2022, tạo ra một môi trường đầy thách thức cho nền kinh tế và thị trường tài chính.

Theo Laodong