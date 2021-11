Giá vàng rơi tự do

Sáng nay (23/11), giá vàng trong nước giảm, niêm yết dưới mốc 60 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí.

Mở cửa giao dịch tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 550 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 58,6 - 59,47 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC không đổi so với chốt phiên hôm qua, ở mức 59,1 - 59,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các loại vàng nữ trang khác cũng điều chỉnh giảm trong sáng nay. Giá vàng 24K giảm 350.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 51,90 - 52,60 (mua vào - bán ra).

Vàng tây 18K giảm 260.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 37,60 - 39,6 (mua vào - bán ra) và vàng 14K giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 28,82 - 30,82 (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, tính tới 8h35 sáng 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.811,7 USD/ounce, giảm 26,3 USD/ounce so với đêm qua. Vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.813,7 USD/ounce, giảm 31,3 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 22/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.838 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.845 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tụt giảm trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và áp lực chốt lời tăng mạnh sau khi vàng lên đỉnh 15 tháng.

Vàng giảm còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm mạnh.

Thị trường vàng đang gặp áp lực chốt lời từ nhiều nhà đầu tư sau khi tăng mạnh trong 2 tuần đầu tháng 11. Tuy nhiên, các tổ chức quay trở lại mua vàng vào. Quỹ kinh doanh vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên cuối tuần trước đã mua vào 8,13 tấn, nâng mức nắm giữ lên 985 tấn.

Vàng được dự báo dao động trong phạm vi từ 1835 USD đến 1.880 USD/ounce trong ngắn hạn. Trong dài hạn, kim loại này có khả năng tăng lên 1920 USD/ounce.

