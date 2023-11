Giá xăng, dầu điều chỉnh tăng giảm đan xen từ 15h chiều nay

Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30/11. Tại kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều 30/11. Ảnh: TTXVN

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng nhẹ 109 đồng/lít, không cao hơn 21.799 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 34 đồng, không cao hơn 22.990 đồng/lít; dầu diezen 0.05S không cao hơn 20.196 đồng/lít, giảm 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 21.116 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.729 đồng/kg, tăng 91 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định: Không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 34 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 12 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.

Theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/11/2023-29/11/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Việc các nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào kỳ vọng OPEC+ sẽ cắt giảm nguồn cung mới và bỏ qua mức tăng dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ; ảnh hưởng của bão tại khu vực Biển Đen làm gián đoạn xuất khẩu từ Kazakhstan và Nga, làm tăng nguy cơ thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn...các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/11/2023 và kỳ điều hành ngày 30/11/2023 là: 91,756 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,657 USD/thùng, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước); 97,110 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,153 USD/thùng, tương đương giảm 0,16% so với kỳ trước); 106,180 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,027 USD/thùng, tương đương tăng 0,98% so với kỳ trước); 101,946 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,524 USD/thùng, tương đương giảm 0,51% so với kỳ trước); 463,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,333 USD/tấn, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước).

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 được ban hành mới đây của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Với công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, Nghị định sẽ điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 06 tháng xuống 3 tháng nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa.

Theo baotintuc