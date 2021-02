Hà Tĩnh không tổ chức tập trung lễ mừng thọ, thị trường quà tặng khó khăn theo

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương, đoàn thể không tổ chức tập trung lễ mừng thọ cho các cụ nên thị trường quà tặng dành cho người già tại Hà Tĩnh khá ế ẩm, đìu hiu.

Chủ quầy kinh doanh tranh mừng thọ trên đường Nguyễn Công Trứ ngồi “chờ khách”.

Mừng thọ là nét đẹp văn hóa đầu xuân năm mới. Vì vậy, từ ngày mồng 2 tết, nhiều cửa hàng đã mở cửa bán tranh, trướng mừng thọ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong dịp đặc biệt này. Theo khảo sát của phóng viên vào chiều mùng 3 tết (14/2) tại TP Hà Tĩnh, trên đường Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Trứ…, bức tranh, trướng mừng thọ được bày bán khá nhiều. Song, lượng người xem và mua tranh thưa thớt, không khí mua bán đìu hiu, ảm đạm.

Bà Lê Thị Liêm – chủ tiệm bán tranh mừng thọ trên đường Phan Đình Phùng cho biết: “Những năm trước chúng tôi nhập về đến 600 - 700 cái nhưng năm nay dự đoán tình hình dịch bệnh nên chỉ lấy hơn 100 bức tranh mà bán vẫn rất chậm. Do sức mua yếu nên giá tranh năm nay giảm đến 30% so với năm ngoái. Giá tranh hiện nay từ 350.000 – 850.000 đồng/bức”.

Vừa chờ lấy tranh tại quầy hàng bà Liêm, bà Nguyễn Thị Bảy (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Năm nay không tổ chức mừng thọ lớn nên tôi mua bức trướng để mừng ông bác 70 tuổi. Các mẫu tranh được bày bán trên thị trường khá đẹp, nhiều mức giá nên dễ lựa chọn. Ngày lễ mừng thọ không chỉ là ngày con cháu quây quần chúc thọ ông bà, mà còn là dịp để thể hiện tình cảm với người lớn tuổi. Mong rằng, đây sẽ là món quà ý nghĩa mừng thọ cụ trong những ngày đầu xuân năm mới”.

Bà Nguyễn Thị Bảy mua bức trướng để mừng thọ người thân trong gia đình.

Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cho biết, tranh năm nay đa dạng về hình in, chất liệu và mức giá. Hình in trên tranh chủ yếu thể hiện sự trường sinh như: Trái đào tiên, tùng bách song thọ hay hình ảnh Tiên ông, Tiên bà, Phúc - Lộc - Thọ… Giá cả phụ thuộc vào kích cỡ và chất liệu, phù hợp với nhu cầu lựa chọn của nhiều người, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 5 triệu đồng/bức. Theo các tiểu thương, năm nay, giá mặt hàng này thấp hơn so với những năm trước.

Do dịch bệnh Covid-19 nên sức tiêu thụ tranh, trướng mừng thọ giảm mạnh.

Ông Trương Công Hòa – chủ quầy bán tranh, trướng mừng thọ trên đường Nguyễn Công Trứ cho hay: “Biết thông tin năm nay do dịch bệnh, các địa phương không tổ chức lễ mừng thọ tập trung cho các cụ nên chúng tôi chỉ nhập về 70 bức tranh quà tặng mừng thọ nhưng đến giờ vẫn bán rất chậm, dù giá chỉ từ 200.000 – 500.000 đồng/bức. Chiều mùng 3 lẽ ra là cao điểm khách chọn mua tranh để sáng mùng 4 đi tặng nhưng năm nay chẳng có mấy người ghé mua”.

Cũng theo ông Hòa, năm nay không chỉ các phường, xã không tổ chức tập trung mà nhiều gia đình con cháu đi làm ăn xa, do dịch bệnh không về được nên số người mua quà tặng mừng thọ lại càng ít đi.

Dù đã lấy về số lượng tranh giảm 1/2 so với năm trước nhưng bà Hạnh vẫn lo khó bán hết hàng.

Ở kế bên quầy tranh của ông Hòa, quầy hàng của bà Nguyễn Thị Hạnh cũng trong tình trạng “ngóng khách”. Bà Hạnh cho hay: “Kinh doanh nhiều năm nên chúng tôi đã chuẩn bị hàng từ sớm để chuẩn bị phục vụ cho dịp mừng thọ đầu xuân. Năm nay, tôi lấy 1/2 lượng tranh năm trước nhưng đến chiều tối mùng 3 tết vẫn còn hơn 1 nửa. Trong khi đó, mọi năm tầm này là người mua đông đúc”.

Theo các chủ tiệm, thông thường khách mua mặt hàng này nhiều nhất là mùng 3, mùng 4 tết, còn ra muộn hơn vẫn có người mua nhưng chỉ rải rác. Với tình hình mua bán này, nhiều tiểu thương lo lắng sẽ khó bán hết số tranh đã nhập về.

