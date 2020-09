Hàng không mở lại các đường bay quốc tế nào?

Cục Hàng không VN và các hãng hàng không đã khẩn trương triển khai, sẵn sàng nối lại các đường bay quốc tế.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hãng Vietnam Airlines (VNA) hôm qua 11-9 công bố khai thác trở lại các đường bay quốc tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng những chuyến bay một chiều từ Việt Nam đi Nhật Bản từ ngày 18-9. Các chuyến bay nhằm đưa hành khách từ Việt Nam đến Nhật Bản lao động, học tập và sinh sống.

Chính thức bay thương mại

Theo đó, trong tháng 9, các chuyến bay từ Hà Nội đi sân bay Narita (Tokyo) khởi hành lúc 23h45 các ngày 18-9, 25-9, 30-9; từ TP.HCM đi Narita khởi hành lúc 0h ngày 30-9.

Các chuyến bay lượt đi bằng máy bay Boeing 787 (B787). Chuyến bay chở khách chiều ngược lại từ Nhật Bản về Việt Nam sẽ được thực hiện sau khi có quyết định chính thức của cơ quan chức năng.

Theo VNA, hành khách có thể mua vé đi Nhật Bản với mức giá hơn 10 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí), nhưng giá vé có thể thay đổi tại thời điểm mua tùy theo tình trạng chỗ trên chuyến bay và biến động tỉ giá.

“VNA đang xây dựng phương án khôi phục các đường bay đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia trong thời gian tới” - đại diện VNA nói.

Từ tháng 6-2020, VNA đã khai thác một số chuyến bay một chiều từ Hà Nội, TP.HCM đến Seoul (Hàn Quốc) và đến Frankfurt (Đức).

Theo phương án của Cục Hàng không VN, đường bay TP.HCM - Quảng Châu khai thác 1 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên. Hãng bay VNA và Pacific Airlines khai thác linh hoạt bằng máy bay B787 với 343 ghế.

Phía Trung Quốc chỉ định một hãng hàng không khai thác bằng máy bay A320, tối đa 200 ghế. Như vậy, số lượng khách cách ly tại TP.HCM tối đa 540 khách/tuần.

Với đường bay Nhật Bản: Hà Nội - Tokyo do VNA hoặc Pacific Airlines linh hoạt khai thác bằng máy bay Boeing 787 (343 ghế), tần suất 1 chuyến/tuần/chiều. Còn TP.HCM - Tokyo do Vietjet khai thác với tần suất 1 chuyến/tuần/chiều bằng máy bay A321 (240 ghế) vào thứ ba hằng tuần. Nhật Bản chỉ định Japan Airlines khai thác chặng Tokyo - TP.HCM và All Nippon Airways chặng Tokyo - Hà Nội. Số lượng cách ly tối đa tại Hà Nội và TP.HCM là 560 khách/tuần.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất VNA/Pacific Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Seoul (Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến/tuần bằng máy bay B787. Vietjet khai thác đường bay TP.HCM - Seoul bằng máy bay A321. Số lượng cách ly tối đa tại Hà Nội và TP.HCM là 650 khách/tuần. Phía Hàn Quốc đề xuất Korean Airlines bay chặng Seoul - TP.HCM và Asiana Airlines chặng Seoul - Hà Nội.

Đường bay đến Đài Bắc (Đài Loan) do VNA/Pacific Airlines khai thác đầu TP.HCM bằng máy bay B787 và Vietjet khai thác đầu Hà Nội bằng máy bay A320. Dự kiến số lượng khách cách ly tối đa tại Hà Nội là 620 khách/tuần, tại TP.HCM là 700 khách/tuần.

Hãng China Airlines và Eva Air được Đài Loan chỉ định bay từ Đài Bắc đến Hà Nội và TP.HCM. Còn đường bay đến Lào và Campuchia với tần suất 1 chuyến/tuần dự kiến mở lại ngày 22-9.

Đồ họa: T.ĐẠT

Sẵn sàng khai thác các chuyến bay thường lệ

Với phương án bay trên, dự kiến lượng hành khách nhập cảnh hằng tuần tại Hà Nội tối đa 2.200 khách, tại TP.HCM 2.450 khách, tại Cần Thơ 400 khách. Trong tháng 9, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người nhập cảnh Việt Nam.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 11-9, một lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) cho biết điểm mới trong lần này là ACV quyết định lắp đặt các tấm chắn hạn chế giọt bắn giữa hành khách và nhân viên ở tất cả quầy thủ tục, quầy kiểm tra an ninh hàng không... tại các sân bay nhằm tăng cường chống lây nhiễm dịch bệnh.

ACV sẽ tổ chức phân luồng, bố trí máy bay đỗ hoặc cập ống lồng đưa khách vào nhà ga để đảm bảo không ách tắc khi test nhanh ở khu vực nhập cảnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Việt Thắng - cục trưởng Cục Hàng không VN - cho biết sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cục Hàng không VN chỉnh sửa phương án khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào VN để báo cáo Bộ GTVT xin ý kiến các bộ ngành liên quan.

Điểm mới lần này là Cục Hàng không đề xuất một số nội dung cụ thể về điều kiện nhập cảnh, kiểm soát dịch với hành khách và công bố để khách nhập cảnh biết trước khi họ mua vé bay vào VN.

Theo ông Thắng, hiện VN không cấm các chuyến bay quốc tế mà chỉ kiểm soát người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, thời gian qua hành khách được nhập cảnh vào VN chưa phải là khách du lịch, khách phổ thông và hành khách rời VN cũng cần sự đồng ý của các quốc gia mà họ sẽ đến. Do đó, các hãng hàng không chủ yếu thực hiện các chuyến bay thuê chuyến chở khách ra, vào VN thay vì các chuyến bay thường lệ.

Kiểm soát khách đi máy bay như thế nào?

Theo ACV, các sân bay do đơn vị quản lý thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra y tế của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Với hành khách đi, nhân viên an ninh hàng không phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương tại sân bay kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn lần 1 tại cửa vào nhà ga.

Hành khách xuất trình khai báo y tế (điện tử/văn bản giấy) hoặc giấy chứng nhận sức khỏe tại khu vực làm thủ tục hàng không và sau đó làm thủ tục xuất cảnh, thực hiện quy trình an ninh soi chiếu, hải quan. Hành khách được kiểm tra thân nhiệt và các dấu hiệu khác một lần nữa, nếu đủ điều kiện mới được lên máy bay.

Với hành khách đến, nhân viên CDC kiểm tra y tế, yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi khách thực hiện thủ tục nhập cảnh. Nếu không đạt yêu cầu (nhiệt độ trên 38 độ C kèm các biểu hiện khác như ho khan, khó thở), thực hiện các quy định về y tế đối với người có dấu hiệu nhiễm bệnh. Hành khách đủ điều kiện nhập cảnh lấy hành lý, khai báo y tế và cung cấp thông tin cho nhân viên CDC, lấy mẫu xét nghiệm, nhận lại giấy tờ và ra khỏi nhà ga về nơi cách ly tập trung theo sự bố trí của cơ quan chức năng.

Theo T.PHÙNG/tuoitre.vn