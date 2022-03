Hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ quyền lợi của mình!

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2022 tại Hà Tĩnh được tổ chức với chủ đề: “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hình thức mít tinh, diễu hành không được thực hiện do tập trung đông người. Thay vào đó, các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động phù hợp như: treo băng rôn, biểu ngữ, cờ phướn; chạy chữ điện tử tại trụ sở làm việc; thiết kế banner hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đưa luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến với mọi người dân.