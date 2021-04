Khách hàng Hà Tĩnh trúng vàng khi sử dụng dịch vụ thu phí tự động ePass

(Baohatinh.vn) - Anh Lê Trọng Vệ ở thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa may mắn trúng giải nhất 1 cây vàng SJC 9999 khi tham gia chương trình “Đón lộc Thần Tài, nhận vàng miễn phí” do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel) tổ chức.