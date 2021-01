Khai trương cửa hàng thực phẩm Co.op Food đầu tiên tại Hà Tĩnh

Nhân sự kiện Saigon Co.op là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Best of the Best – Nhà bán lẻ xuất sắc tiêu biểu nhất khu vực và Giải vàng nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam năm 2014, hệ thống siêu thị Co.op Mart đầu tư lớn, giảm giá mạnh liên tục 23 ngày để tri ân khách hàng.