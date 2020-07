Khai trương tổng đại lý sữa non Natrumax tại TP Hà Tĩnh

Sáng 18/7, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax tổ chức khai trương tổng đại lý sữa non Natrumax tại số 200B đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Trao giấy chứng nhận Tổng đại lý độc quyền tại Hà Tĩnh

Sữa non Natumax do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax đóng gói tại Việt Nam với nguyên liệu được nhập từ Newzland. Hiện nay, công ty có 6 loại sản phầm: Sữa non Natrumax Mama, Sữa non Natrumax Newborn, Sữa non Natrumax Baby, Sữa non Natrumax Beauty, Sữa non Natrumax 400gr, Sữa non Natrumax Diabet 800gr.

Tại lễ khai trương, công ty cũng đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh)

Sữa non là loại sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng và kháng thể rất có lợi cho sức khỏe con người. Đây là dòng sữa đầu tiên mà cơ thể người mẹ và các loại động vật có vú tiết ra trong 72 giờ đầu sau sinh. Sản phẩm sữa non của Natrumax có ưu điểm vượt trội là hàm lượng sữa non chiếm 5g/100g sữa, cao nhất trên thị trường hiện nay.

Natrumax không chỉ tốt cho trẻ nhỏ, mà còn cần thiết đối với phụ nữ trong quá trình mang thai và sau khi sinh; người ăn uống kém, mới ốm dậy, người chuẩn bị phẫu thuật hoặc sau phẫu thuật; người cao tuổi; người lao động nặng...

Nhân dịp khai trương, Tổng đại lý sữa non Natrumax tại 200B, đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Với việc khai trương tổng đại lý tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh những sản phẩm chất lượng, giá thành lợp lý.

Với tiêu chí “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, đến nay, Sữa non Natrumax đã có mặt tại 43 tỉnh, thành trong cả nước với 1.700 đại lý. Công ty đang đặt mục tiêu sẽ đưa Sữa non Natrumax đến với tất cả các bệnh viện, phòng khám, đại lý sữa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tùy Phong