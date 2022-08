“Làm nội thất - trúng vàng thật” cùng Fhome Hà Tĩnh

Nhiều khách hàng đã may mắn nhận được niềm vui bốc thăm trúng thưởng vàng 9999 trong chương trình “Làm nội thất - trúng vàng thật” của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang (thương hiệu Fhome Hà Tĩnh).

Chương trình được công ty triển khai từ ngày 16-31/8/2022, áp dụng đối với những khách hàng ký hợp đồng hoặc đặt cọc mới thiết kế nội thất.

Đại diện Fhome Hà Tĩnh trao quà cho anh Nguyễn Đặng Hiệp - khách hàng bốc thăm may mắn trúng 1 chỉ vàng 9999.

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu các giải thưởng với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng, bao gồm: 10 giải nhất: mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; 10 giải nhì: mỗi giải là 1 voucher giảm 3% giá trị hợp đồng; 10 giải ba: mỗi giải là 1 món quà đến từ Fhome.

Sau một thời gian ngắn triển khai, đã có nhiều người trở thành khách hàng may mắn khi bốc thăm trúng thưởng vàng 9999 và các giải thưởng có giá trị khác.

Anh Nguyễn Đặng Hiệp (TP Hà Tĩnh) - một khách hàng trúng giải nhất chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu nhiều đơn vị làm nội thất, so sánh các công trình đã xây dựng, tôi quyết định chọn Fhome làm đối tác thiết kế nội thất cho ngôi nhà của mình. Tôi rất hài lòng với các sản phẩm nội thất do Fhome thiết kế, thi công và khá bất bất ngờ khi mình may mắn bốc thăm trúng vàng thật trong chương trình khuyến mãi của công ty".

Anh Phạm Văn Trường (phường Sông Trí - TX Kỳ Anh) cũng trở thành khách hàng may mắn của chương trình khuyến mãi.

Giám đốc Fhome Hà Tĩnh Phạm Tử Long cho biết: “Chúng tôi không ngừng mang đến cho khách hàng những giá trị vượt trội với những sản phẩm nội thất chất lượng, không gian sống tiện nghi, thẩm mỹ trong từng thiết kế. Với chương trình khuyến mãi này, công ty mong muốn gửi lời tri ân chân thành đến quý khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng Fhome. Fhome luôn coi khách hàng là “tài sản” quan trọng không kém doanh thu hay lợi nhuận”.

Fhome Hà Tĩnh nỗ lực để trở thành thương hiệu thiết kế nội thất hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ.

Chương trình vẫn tiếp tục với nhiều cơ hội sở hữu vàng thật cùng các phần quà có giá trị cho những khách hàng đăng ký. Thông tin chi tiết xin mời inbox trực tiếp fanpage Fhome hoặc liên hệ để được nhân viên hỗ trợ tư vấn miễn phí thông qua hotline: 0916.557.667.