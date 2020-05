“Makerting đặc biệt” - Agribank Hà Tĩnh II đưa ngân hàng đến tận nhà dân

Nhiều tháng nay, đều đặn những chiếc xe tuyên truyền lưu động của Agribank Hà Tĩnh II đi khắp các địa bàn phụ trách để giới thiệu, quảng bá, đưa dịch vụ ngân hàng đến tận người dân theo cách chủ động nhất.

Mỗi chiếc xe mang thương hiệu và thông điệp “cùng tam nông” của Agribank Hà Tĩnh II.

Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Hà Tĩnh II cho biết: “Trong thời điểm hạn chế tiếp xúc trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, việc triển khai kênh tuyên truyền bằng xe lưu động và truyền thanh cơ sở đã giúp chi nhánh đa dạng cách thức tiếp cận khách hàng.

Bà con nhân dân, nhất là ở những vùng nông thôn, vùng khó khăn có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin về các sản phẩm, cơ chế chính sách tín dụng mới của ngân hàng. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho chi nhánh đảm bảo tăng trưởng các chỉ số kinh doanh trong thời gian diễn ra đại dịch”.

Xe tuyên truyền lưu động có mặt khắp các làng quê.

Các chi nhánh trực thuộc Agribank Hà Tĩnh II trưng dụng xe ô tô của đơn vị, gắn thương hiệu, chiếc loa nhỏ và rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm. Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và tập trung thông tin vào trọng tâm những nhu cầu của khách hàng như: Chương trình dự thưởng tiết kiệm, vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, hay đơn giản là những dịch vụ ngân hàng thiết yếu thu hộ tiền điện, tiền nước, phát triển hệ thống banking.

Trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, Agribank Hà Tĩnh II vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ sử dụng dịch vụ ngân hàng hiệu quả.

Từ lạ lẫm vì hình thức truyền tuyền mới, hình ảnh những chiếc xe lưu động của Agribank Hà Tĩnh II dần đã quen thuộc với nhiều người dân ở các địa phương.

Bà Trần Thị Hoàn - thị trấn Thạch Hà cho hay: “Trước nay, tôi vẫn thường xuyên gửi tiết kiệm hoặc sử dụng nhiều dịch vụ của Agribank. Với cách tuyên truyền này, tất cả những gì muốn biết đã được đưa đến, chúng tôi có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn”.

Cờ phướn, áp phích là cách makerting hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ở vùng cực Nam của Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh có diện tích rộng lớn, đa dạng lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và ngành nghề thương mại - dịch vụ. Nắm bắt lợi thế phát triển tín dụng của mình, Agribank Kỳ Anh đã sớm triển khai mô hình makerting đặc biệt với ô tô tuyên truyền lưu động.

Ông Trần Văn Tài - Giám đốc Chi nhánh Agribank Kỳ Anh cho biết: “Từ cuối tháng 2, chi nhánh đã bố trí xe lưu động tuyên truyền về cơ chế chính sách và các dịch vụ ngân hàng đến các địa bàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tuyên truyền qua các điểm truyền thanh cơ sở nhằm tạo lan tỏa và hiệu quả cao nhất. Chỉ sau 1 tháng, lượng khách hàng vay vốn đến với chi nhánh tăng cao, đạt dư nợ 30 tỷ đồng (trong tháng 3/2020)”.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, dư nợ tại Agribank Hà Tĩnh II vẫn đạt tăng trưởng cao.

Đưa ngân hàng đến gần nhất với khách hàng, những “rào cản” bởi dịch bệnh và hoàn cảnh cách ly được xóa mờ. Nguồn vốn và dư nợ đều tăng, Agribank Hà Tĩnh II nằm trong số chi nhánh ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất địa bàn.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, nguồn vốn nội tệ của đơn vị đạt trên 8.252 tỷ đồng (tăng 10,27% so với đầu năm), trong đó: tiền gửi dân cư chiếm 92% tổng nguồn vốn nội tệ (tăng 10,36% so với đầu năm); vốn ngoại tệ đạt 2.284 tỷ đồng. Dư nợ đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 3,08% so với đầu năm 2020; thu dịch vụ đạt 11,3 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch trung ương giao.

Kế hoạch kinh doanh chủ động chính là cách Agribank Hà Tĩnh II tăng cao nhận diện thương hiệu ngân hàng số 1, tạo bước tiến trong chiến lược chiếm lĩnh thị phần tại Hà Tĩnh.

Nguyễn Oanh