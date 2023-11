Ngành bán lẻ Hà Tĩnh “đón sóng” mùa mua sắm sôi động nhất năm

Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường sôi động nhất. Đây là lúc các đơn vị bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh kích cầu mua sắm, tăng nguồn cung hàng hóa để “đón sóng” tiêu dùng.

“Đua” khuyến mãi kích cầu mua sắm

Thị trường bán lẻ đã bước vào những tháng cuối năm và ghi nhận sức tiêu thụ hàng hóa tăng dần. Theo số liệu của Sở Công thương, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2023 đạt 5.498 tỷ đồng, tăng 7,66% so với tháng 10/2023 và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, những nhóm hàng có sức mua tăng cao như: lương thực, thực phẩm; hàng may mặc; đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình; gỗ và vật liệu xây dựng...

Các chương trình giảm giá hấp dẫn được các đơn vị bán lẻ triển khai nhằm kích cầu sức mua.

Nhằm đón đầu xu hướng mua sắm sôi động của thị trường cuối năm, thời điểm này, các ngành hàng bán lẻ như điện máy, hàng thời trang, hàng tiêu dùng, gia dụng... liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, trong tháng 11, các đợt giảm giá dịp Black Friday, ngày Lễ độc thân 11/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam... đã thu hút nhiều người tiêu dùng mua sắm. Đây là một trong những yếu tố góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng doanh thu cho các đơn vị và thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ nói chung.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt – nhân viên cửa hàng thời trang Yody (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong tháng 11, thời trang Yody thực hiện chương trình khuyến mãi dịp Black Friday kéo dài hơn 2 tuần với mức giảm giá lên đến 50% đã tạo được sức hút với người dân. Từ nay tới cuối năm, chúng tôi tiếp tục có các chương trình giảm giá, tặng quà cho khách hàng. Thời trang là mặt hàng có xu hướng “đắt khách” vào thời điểm cuối năm, đặc biệt tới đây sẽ là các dịp lễ Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán nên hi vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng cao”.

Cửa hàng thời trang Yody liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, các doanh nghiệp bán lẻ cũng liên tiếp triển khai các chương trình khuyến mãi lớn. Tại siêu thị Winmart, thời điểm này, khách hàng đang được mua sắm hàng ngàn sản phẩm giá tốt từ chương trình mừng sinh nhật siêu thị, chương trình tuần lễ vàng; giảm giá sâu hàng gia dụng.

Còn tại siêu thị Co.opmart cũng đang áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá, bốc thăm trúng thưởng, vòng quay may mắn... để kích cầu tiêu dùng.

Chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao

Đón mùa mua sắm cuối năm, các đơn vị bán lẻ dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao so với ngày thường, đặc biệt là dịp cận tết. Do đó, hiện nay, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã có những tính toán về kế hoạch kinh doanh, triển khai phương án nhập hàng để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Siêu thị mini Thanh Hương đã chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – chủ siêu thị mini Thanh Hương (thị trấn Thạch Hà) cho biết: “Cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao so với ngày thường nên chúng tôi thường chủ động chuẩn bị hàng hóa từ sớm. Thời điểm này, cửa hàng cũng đã nhập dự trữ một số mặt hàng dự kiến sức mua cao như bánh kẹo, bia, các loại nước giải khát...”.

Là đơn vị bán lẻ chiếm thị phần khá lớn tại thị trường Hà Tĩnh, siêu thị Co.opmart đã chuẩn bị kế hoạch nguồn hàng tết. Bà Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc siêu thị cho biết: “Chúng tôi dự kiến nguồn hàng tết năm nay khoảng 65 – 67 tỷ đồng. Thời điểm này, một số hàng hóa đã nhập về để dự trữ tại kho. Vào tháng cận tết, lượng khách mua sắm tăng, chúng tôi bố trí bổ sung nhân lực để kịp thời bổ sung hàng hóa, phục vụ khách hàng”.

Các doanh nghiệp nhập hàng dự trữ, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, cận tết.

Theo đánh giá của Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, thị trường bán lẻ diễn ra ổn định, hàng hóa lưu thông thông suốt. Các chương trình khuyến mại do các doanh nghiệp triển khai đã tạo hiệu ứng tốt, góp phần tăng trưởng cho ngành bán lẻ.

Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi diễn biến cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm chất lượng hàng hóa, kết nối cung cầu đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Khánh Ngọc