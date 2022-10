Sửa biểu giá điện: Ai được lợi?

Bộ Công Thương đính chính thông tin Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan, bộ ngành và địa phương đính chính văn bản gửi ngày 3-10 về việc xin ý kiến góp ý các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do bộ đề xuất. Do có “lỗi kỹ thuật” nên thay vì thông tin so sánh giá điện hiện hành với giá điện tính theo phương án đề xuất 5 bậc thì trong bảng biểu số 13 (thuộc văn bản ngày 3-10), Bộ Công Thương chỉ đưa ra 4 bậc. Bộ Công Thương sửa lại chính xác gồm 5 bậc: bậc 1 từ 0 - 100 kWh, 2 từ 101 - 200 kWh, 3 từ 201 - 400 kWh, 4 từ 401 - 700 kWh và 5 từ 701 kWh trở lên.