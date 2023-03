Thí điểm phố chuyên doanh ẩm thực đầu tiên tại TP Hà Tĩnh

Trên cơ sở những cửa hàng ẩm thực có sẵn, TP Hà Tĩnh sẽ xây dựng thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du tại đường Đào Tấn và đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du). Điều này không chỉ tạo cơ hội cho thương mại, dịch vụ phát triển mà còn được kỳ vọng kích cầu du lịch tại trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra thực địa khu vực xây dựng thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du tại đường Nguyễn Huy Oánh và đường Đào Tấn.

Những ngày này, chính quyền UBND phường Nguyễn Du đang gấp rút xây dựng các kế hoạch chuẩn bị thực hiện tuyến phố ẩm thực trên địa bàn. Đây là mô hình thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực đầu tiên của TP Hà Tĩnh, tổ chức tại 2 tuyến phố đường Đào Tấn (đoạn từ đường Nguyễn Huy Oánh đến đường La Sơn Phu Tử) và đường Nguyễn Huy Oánh (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Lê Ninh).

Ông Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: “Phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố rà soát lại tình hình kinh doanh tại 2 tuyến phố thực hiện thí điểm; kiểm tra chất lượng vỉa hè để sửa chữa các vị trí xuống cấp; chuẩn bị phương án đề xuất thành phố đầu tư cấp điện chung và một số hạ tầng thiết yếu, trang trí các tuyến phố phục vụ các cơ sở kinh doanh... Chúng tôi đang tổ chức huy động lực lượng ra quân dọn dẹp, chỉnh trang và lập lại trật tự đô thị vỉa hè, kiểm tra tường rào của các cơ quan xung quanh để bố trí vị trí kinh doanh hợp lý... Tới đây, phường sẽ tiến hành tuyên truyền đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện kế hoạch khu phố ẩm thực”.

Hiện nay, khu vực thực hiện thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du có 50 hộ dân (đoạn đường Nguyễn Huy Oánh 23 hộ và đoạn đường Đào Tấn 27 hộ). Trong đó có 9 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 15 hộ kinh doanh ngành nghề khác, còn lại là nhà ở hộ dân và nhà chưa sử dụng. Ngoài ra, khu vực còn giáp tường rào của 9 cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, khu vực thực hiện thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du có 50 hộ kinh doanh.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ẩm thực cố định; khu vực kinh doanh vỉa hè vào ban đêm (từ 18 - 23h), mỗi tuyến bố trí khoảng 30 - 50 gian hàng theo hướng các gian hàng ẩm thực đường phố, gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, gian hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em.

Ngoài ra, trước mắt, mỗi tháng 1 lần (vào các ngày thứ 6 - chủ nhật cuối mỗi tháng và các ngày lễ trong năm), sẽ có hoạt động đi bộ, văn hóa, văn nghệ, giải trí... nhằm tạo điểm nhấn cho phố chuyên doanh.

Phường Nguyễn Du huy động lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang vỉa hè để chuẩn bị thực hiện thí điểm khu phố ẩm thực.

Ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế (UBND thành phố) cho biết: “Thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du sẽ tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động kinh tế về đêm tại TP Hà Tĩnh. Đặc biệt, mô hình thí điểm này sẽ làm tiền đề từng bước tạo lập các khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí tập trung phục vụ người dân trên địa bàn và khách du lịch.

Để chuẩn bị cho việc mở hoạt động khu phố chuyên doanh, thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến các hộ đã kinh doanh ẩm thực trong khu vực mở dịch vụ về đêm; vận động chuyển đổi sang kinh doanh ẩm thực đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề khác. Từ đó, khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ẩm thực tham gia, giới thiệu và bán sản phẩm, góp phần phát triển KT-XH. Về lâu dài, kinh doanh phố ẩm thực, phố đêm chính là nơi để quảng bá nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của đất và người địa phương”.

Phối cảnh khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du.

TP Hà Tĩnh cũng xây dựng các kế hoạch quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, quy chế phố ẩm thực, đảm bảo văn minh thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...; tổ chức tập huấn về văn minh thương mại, an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh tại khu phố ẩm thực. Về phí dịch vụ sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và các loại phí, giá dịch vụ khác sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành. Riêng trong 3 tháng đầu, tính từ lúc đi vào hoạt động, thành phố chưa thu các loại phí tại khu phố chuyên doanh ẩm thực.

Poster chính thức giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký quầy hàng kinh doanh trong thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực.

Dự kiến, phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28/4 tới đây. Cũng theo UBND thành phố, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nếu có nhu cầu, có thể liên hệ với UBND phường Nguyễn Du để làm đơn đăng ký tham gia hoặc trực tuyến qua website: https://forms.gle/EqmXC3iaYRsxLKsQ9.

Nguyễn Oanh