Tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè xanh - tăng nhanh tích luỹ” của Agribank

Từ ngày 25/7/2022 - 11/11/2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng “MÙA HÈ XANH - TĂNG NHANH TÍCH LŨY". Chương trình gồm 24.067 giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu giải thương lên đến 12,10 tỷ đồng

Theo đó, khách hàng là cá nhân khi gửi tiền và tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè xanh – Tăng nhanh tích lũy” sẽ được nhận 1 phiếu dự thưởng do Agribank phát hành bao gồm các mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng (Phiếu dự thưởng dành cho khách hàng do Agribank in ra trên cơ sở các mã dự thưởng được xác định ngẫu nhiên và tự động từ hệ thống)

Mức tiền gửi để nhận mã dự thưởng:

+ Đối với kỳ hạn 6 tháng: Với mỗi 15 triệu đồng, khách hàng nhận được 1 mã dự thưởng

+ Đối với kỳ hạn 9 tháng: Với mỗi 12 triệu đồng, khách hàng nhận được 1 mã dự thưởng

+ Đối với kỳ hạn 12 tháng: Với mỗi 8 triệu đồng, khách hàng nhận được 1 mã dự thưởng

+ Đối với kỳ hạn 24 tháng: Với mỗi 5 triệu đồng, khách hàng nhận được 1 mã dự thưởng

1 giải Đặc biệt là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng);

6 giải Nhất, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 50.000.000 đồng;

60 giải Nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 30.000.000 đồng;

9.000 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng (nhận tiền mặt);

15.000 giải May mắn, mỗi giải trị giá 300.000 đồng (nhận tiền mặt).

Đối với các giải May mắn, khách hàng được xác định trúng giải May mắn nếu trong mã dự thưởng của khách hàng có 2 số cuối cùng là “34” trùng với ngày kỷ niệm 34 năm thành lập của Agribank (26/3/1988 – 26/3/2022). Đặc biệt, mã dự thưởng đã trúng giải May mắn vẫn được quay số xác định trúng thưởng các giải còn lại.

Đối với các giải còn lại, Agribank phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng 1 lần. Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng. Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải thưởng đã trúng.

Ngày mở thưởng dự kiến là ngày 17/11/2022.

Thông tin chi tiết và thể lệ chương trình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Số 01 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại liên hệ: 02393.686.595 hoặc 09 889 45 889.

P.V