Trải nghiệm tiện ích thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Sử dụng thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt của Agribank, khách hàng có thể chi tiêu trước trả tiền sau mà không mất lãi trong thời gian tối đa lên đến 55 ngày. Đây được xem là một giải pháp góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phóng viên (PV) Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ hơn về thẻ tín dụng Lộc Việt và cách sử dụng thẻ để không bị tính lãi.

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

- P.V: Thời gian qua, thẻ Lộc Việt - một loại thẻ tín dụng nội địa của Agribank đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Bà có thể chia sẻ đôi điều về thẻ Lộc Việt do Agribank phát hành?

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm: Thẻ Lộc Việt là thẻ tín dụng nội địa do Agribank phát hành, được tích hợp hai ứng dụng, gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng 1 con chip theo chuẩn VCCS. Thẻ có đầy đủ tính năng của một thẻ ghi nợ hạng chuẩn và thẻ tín dụng hạng chuẩn của Agribank. Với công nghệ thanh toán vượt trội, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thanh toán bằng nguồn tài chính của mình với ứng dụng thẻ ghi nợ hoặc chi tiêu trước, trả tiền sau với ứng dụng thẻ tín dụng.

Agribank luôn là ngân hàng tiên phong trong chiến dịch đẩy lùi tín dụng đen, đặc biệt là trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Thẻ Lộc Việt chính là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank trong năm 2022 để nâng cao hiệu quả triển khai “Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn”, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó giúp hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Năm 2022, thẻ Lộc Việt của Agribank đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Với thẻ Lộc Việt, khách hàng được cấp hạn mức tín dụng tối đa 30 triệu đồng, cấp hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ lên đến 50 triệu đồng. Số tiền thanh toán tối thiểu khách hàng phải trả khi đến hạn chỉ 2%/tổng dự nợ.

Để giúp khách hàng tiếp cận thẻ Lộc Việt dễ dàng, bên cạnh thủ tục nhanh gọn, hiện nay Agribank đang triển khai chương trình khuyến mãi: miễn 100% phí phát hành thẻ, miễn 100% phí thường niên năm đầu khi phát hành thẻ Lộc Việt. Ngoài ra, từ nay đến ngày 31/5/2022, khách hàng sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng khi sử dụng thẻ Lộc Việt để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hoá có giá trị từ 500.000 đồng trở lên.

- P.V: Một trong những vấn đề mà độc giả Báo Hà Tĩnh và người dân quan tâm nhất hiện nay là chính sách miễn lãi trong thời gian tối đa lên đến 55 ngày của thẻ Lộc Việt. Vậy làm thế nào để khách hàng để hưởng được ưu đãi này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm: Để tận dụng tối đa thời gian miễn lãi suất, quý khách hàng nên thực hiện giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán, tức ngày đầu tiên sau ngày in sao kê.

Đối với Lộc Việt, ngày in sao kê là ngày 10 hàng tháng, ngày đến hạn thanh toán là sau 25 ngày kể từ ngày in sao kê. Trường hợp ngày in sao kê hoặc ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết được tính vào ngày làm việc tiếp theo. Thời gian ân hạn tối đa là 55 ngày.

Tôi lấy ví dụ: Ngày 11/3/2022, tôi bắt đầu giao dịch thanh toán bằng thẻ Lộc Việt, đến ngày 10/4/2022, ngân hàng in sao kê. Tính từ ngày giao dịch đến ngày in sao kê là 30 ngày, cộng thêm 25 ngày kể từ ngày in sao kê là 55 ngày. Như vậy, trong thời gian 55 ngày này, tôi không bị tính lãi.

- P.V: Vậy, khách hàng muốn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Lộc Việt, có bắt buộc phải đến ngân hàng không, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm: Định kỳ đến ngày đến hạn thanh toán, Agribank sẽ tự động thu số tiền thanh toán tối thiểu từ tài khoản thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, chủ thẻ có thể đến chi nhánh Agribank nơi gần nhất để thanh toán dự nợ hoặc chủ động thanh toán dư nợ trên ứng dụng Agribank E- Mobile Banking.

- P.V: Vâng, xin cám ơn những chia sẻ của bà!

Với những tiện ích và ưu đãi nêu trên, thẻ Lộc Việt sẽ là một sự lựa chọn thông minh của rất nhiều khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu mở thẻ Lộc Việt của Agribank, hãy đến Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi gần nhất. Số điện thoại liên hệ : 02393.686.595/0988.945.889.

