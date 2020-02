Ưu đãi hấp dẫn của Viettel ngày Valentine và FA cũng có qùa

Ngày Valentine 14/2, Viettel giới thiệu hàng loạt chương trình khuyến mại đặc biệt như: Nhận data miễn phí, xem phim miễn phí trên ứng dụng My Viettel và gửi tặng người thương những gói data tốc độ cao.

Vào ngày Lễ tình nhân, ai cũng muốn dành những điều bất ngờ nhất, lãng mạn và những giây phút hạnh phúc nhất cho người mình yêu. Nhưng không phải ai cũng may mắn được chung đôi cùng nửa kia yêu thương của mình trong ngày đặc biệt này.

Đừng lo, dù bạn là ai, Viettel vẫn dành tặng bạn những ưu đãi cực hấp dẫn trong ngày 14/02 như sau:

Chương trình "Tặng Data, ấm lòng FA"

Hội độc thân FA - Forever Alone sẽ không còn phải ganh tị với hội có “gấu” nữa, bởi Viettel dành tặng các bạn data tốc độ cao miễn phí, tha hồ xem phim, lướt web dịp Valentine này. Thông tin ưu đãi chi tiết: Soạn tin FA gửi 191 để nhận được 1402 MB lưu lượng data 4G miễn phí, sử dụng trong vòng 24h kể từ thời điểm đăng ký.

Chương trình áp dụng duy nhất ngày 14/2/2020

Xem miễn phí data 3 bộ phim hot nhất dịp Valentine trên ứng dụng My Viettel

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người ấy hoặc bạn bè thưởng thức những thước phim lãng mạn trong ngày Valentine này?

Viettel dành tặng bạn 3 bộ phim trên ứng dụng My Viettel - hoàn toàn miễn phí Data:

- Phim Chuyện tình 911 (Love 911)

- Phim Và em sẽ đến (Be with You)

- Phim Thử thách thần chết (Giữa hai thế giới) Along with the Gods: The last 49 Days -

Ưu đãi áp dụng từ 14-16/02/2020

*Tải ứng dụng My Viettel tại địa chỉ: https://viettel.vn/app

Gửi tặng gói cước Data

Bạn đang “Vò đầu bứt tóc” để nghĩ ra những món quà ấn tượng dành tặng cho người thương trong ngày Lễ tình nhân?

Đôi khi ta lại quên mất rằng chỉ một món quà nho nhỏ như gói cước Data cũng thể hiện sự quan tâm của bạn dành cho người ấy.

Gửi tặng các gói cước data MI5DT, ST15K, ST30K bằng cú pháp:

-TANG #Tên_gói_cước #SĐT_người_được_tặng gửi 191VD: TANG MI5DT 0988069xxx gửi 191

-Thông tin về các gói cước:

MI5DT: Lưu lượng 500MB, sử dụng đến 24h cùng ngày. Phí đăng kí: 5.000 VNĐ/lượt

ST15K: Lưu lượng 3GB/3 ngày. Phí đăng kí: 15,000 VNĐ/lượt

ST30K: Lưu lượng 7GB/7 ngày. Phí đăng kí: 30,000 VNĐ/lượt

Chúc khách hàng Viettel một ngày Lễ tình nhân vui vẻ và hạnh phúc!