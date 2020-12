4 bông hồng xinh đẹp, tài năng của Học viện Cảnh sát nhân dân

Hồng Phượng, Thùy Linh, Thủy Tiên, Kiều Trang là 4 cô gái tốt nghiệp loại xuất sắc, được thăng hàm vượt cấp, nhận sự ngưỡng mộ của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nguyễn Hồng Phượng (sinh năm 1998, Vĩnh Phúc) là thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016. Sau 4 năm, cô lại được vinh danh là thủ khoa đầu ra với điểm trung bình tích lũy 3.76/4. Là một trong 8 sinh viên khóa D42 của Học viện Cảnh sát nhân dân tốt nghiệp loại xuất sắc, Phượng được phong hàm trung úy trước 2 năm. Cô nói với Zing bản thân rất vui khi nỗ lực suốt 4 năm qua được đền đáp xứng đáng.

Quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Phượng giành được nhiều thành tích nổi bật như giải điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; gương mặt tiêu biểu xuất sắc của nhà trường năm 2017-2018; huy chương vàng hội thi Hùng biện tiếng Anh và tìm kiếm tài năng năm 2017 cho sinh viên các trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc. Sắp tới, Phượng nhận công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Với Phượng, những thành tích chỉ là khởi đầu cho chặng đường sau này. Cô khẳng định bản thân phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.

Với số điểm tổng kết 9,13, Trịnh Thùy Linh (sinh năm 1998, Phú Thọ) đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa 2016-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân, được Bộ Công an phong thăng hàm cấp bậc lên trung úy thay vì thiếu úy. Ngoài ra, 4 năm theo học, Linh còn là lớp phó học tập năng động, 3 năm liền là học viên giỏi, 1 năm là học viên xuất sắc, giải ba nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, chứng chỉ HSK5 (274 điểm), giải ba Cuộc thi Olympic Luật hình sự.

Chia sẻ với Zing về cơ duyên theo học trường cảnh sát, Thùy Linh cho biết năm 2016, cô cùng lúc đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân và ĐH Ngoại thương Hà Nội. Thế nhưng, nữ sinh lựa chọn vào trường cảnh sát theo nguyện vọng của gia đình. Ngày biết tin cùng lúc đỗ 2 trường đại học, nữ sinh Phú Thọ và gia đình đều bất ngờ, hạnh phúc. Linh cho biết khi được khoác bộ cảnh phục mơ ước lên người, cô rất hào hứng, chỉ muốn đi khoe khắp nơi, thấy nó như bộ đồ đẹp nhất của mình. Sắp tới, cô gái quê Phú Thọ nhận công tác tại Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Lê Thị Thủy Tiên (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) là một trong 4 bạn đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa 2016-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân, được Bộ Công an phong thăng hàm vượt cấp lên trung úy. 4 năm tại HV Cảnh sát nhân dân, Thủy Tiên liên tục là học viên xuất sắc, nhiều năm liền đại diện cho trường tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tại Thái Lan, Trung Quốc. Bên cạnh đó, cô còn được chọn để tham gia Hội nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Đông Nam Á “ASEANAPOL” do Bộ Công an tổ chức năm 2019. Những năm học phổ thông, nữ sinh đến từ Hà Tĩnh từng đoạt giải nhất môn Địa lý trong kỳ thi HSG cấp quốc gia.

Chia sẻ về bí quyết học tập, cô cho biết kiến thức nền tảng ở những năm đầu rất quan trọng, khi nắm vững được khối lượng bài vở này thì những năm tiếp theo, việc học sẽ đi vào khuôn khổ và dễ dàng hơn. Ngoài ra, để đánh giá một học viên đạt thành tích tốt, ngoài kiến thức sách vở những bài thực hành, chương trình ngoại khóa cũng rất quan trọng. Tự nhận mình là cô gái không quá thông minh, Thủy Tiên luôn chủ động học hỏi nhiều nhất có thể. Trên lớp, điều gì không hiểu, nữ sinh đều chủ động hỏi thầy cô và bạn bè. Cô đang chờ phân công nhiệm vụ. Nữ sinh hy vọng được về quê hương Hà Tĩnh để cống hiến ở những vị trí phù hợp với khả năng và lĩnh vực nghiên cứu.

Từng nằm trong top thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc của Học viện Cảnh sát nhân dân vào năm 2015, sau 4 năm, Hà Kiều Trang (sinh năm 1997, Phú Thọ) lại được vinh danh là thủ khoa đầu ra. Nói về bí quyết học tập, Trang cho hay cô thường tận dụng thời gian một cách triệt để, trên lớp chú ý nghe giảng, về nhà ôn lại bài kết hợp nghiên cứu sâu bằng cách đọc tài liệu liên quan.

Sở thích của Trang là nghe nhạc và đọc sách, nhất là sách lịch sử, tài liệu về ngôn ngữ. Đối với cô gái sinh năm 1997, thành tích đáng tự hào nhất là lần đầu nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2017. Trang cũng là đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Bộ Công an đạt 2 danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương năm 2018. Kiều Trang đang công tác tại công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian vừa qua, cô gái quê Phú Thọ nhận nhiệm vụ ở mảng chống dịch của đơn vị.

Theo Zing.vn